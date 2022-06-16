Встреча Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом завершилась, у Украины есть устойчивая поддержка коалиции – Ермак

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram 16 июня.
"Украина имеет устойчивую поддержку международной коалиции. Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола – Ермака. Должны усиливать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго", – написал он по итогам встречи.
Перед началом переговоров Ермак информировал, что среди тем, которые обсудят лидеры, – продовольственная безопасность, предоставление оружия и поддержки Украине, а также заявка Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС.
Шольц, Макрон и Драги вместе прибыли в Киев утром 16 июня. Президент Франции сообщал, что они намерены встретиться с Зеленским и посетить Ирпень Киевской области. Также в Украину сегодня прибыл президент Румынии.
Шольц по приезду в Украину заявил, что Германия и другие европейские страны продолжат оказывать помощь Украине, а Йоханнис потребовал прекращения российской агрессии.
Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России.