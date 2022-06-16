Встреча Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом завершилась, у Украины есть устойчивая поддержка коалиции – Ермак

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram 16 июня.

"Украина имеет устойчивую поддержку международной коалиции. Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола – Ермака. Должны усиливать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго", – написал он по итогам встречи.

Перед началом переговоров Ермак информировал, что среди тем, которые обсудят лидеры, – продовольственная безопасность, предоставление оружия и поддержки Украине, а также заявка Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС.