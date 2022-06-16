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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Встреча Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом завершилась, у Украины есть устойчивая поддержка коалиции – Ермак

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Встреча четырех лидеров прошла в Киеве
Встреча четырех лидеров прошла в Киеве
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом завершилась.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram 16 июня. 

"Украина имеет устойчивую поддержку международной коалиции. Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола – Ермака. Должны усиливать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго", – написал он по итогам встречи. 

Перед началом переговоров Ермак информировал, что среди тем, которые обсудят лидеры, – продовольственная безопасность, предоставление оружия и поддержки Украине, а также заявка Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС.

Контекст:

Шольц, Макрон и Драги вместе прибыли в Киев утром 16 июня. Президент Франции сообщал, что они намерены встретиться с Зеленским и посетить Ирпень Киевской области. Также в Украину сегодня прибыл президент Румынии.

Шольц по приезду в Украину заявил, что Германия и другие европейские страны продолжат оказывать помощь Украине, а Йоханнис потребовал прекращения российской агрессии.

Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Румыния, Франция, Италия, Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Андрей Ермак, встреча, Марио Драги, Олаф Шольц
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