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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина предлагает ввести санкции против 100 тыс. россиян

В приоритете по введению санкций люди из топ-100 российского Forbes
В приоритете по введению санкций люди из топ-100 российского Forbes
Фото: depositphotos.com

Международная рабочая группа Ермака – Макфола разработала план, по которому предлагается ввести санкции против 100 тыс. россиян за войну в Украине. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак написал на своем Telegram-канале.

"Если индивидуальные санкции будут наложены на все группы, предложенные в этом документе, это охватит 100 тыс. человек, что составляет наибольшее количество личных санкций в истории", – говорится в дорожной карте индивидуальных санкций (.pdf).

В документе отмечается, что хоть это количество составляет менее 0,1% населения России, оно затрагивает большую часть именно представителей русской элиты и состоятельных россиян.

В дорожной карте указано, что Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции должно составить перечень подсанкционных лиц, а затем этот список следует отправить тем странам, которые готовы ввести санкции против указанных персон.

О наложении ограничений государства должны будут объявить в определенную дату. До этого дня лицо, против которого могут быть введены санкции, сможет: осудить агрессивную политику путинского режима, уволиться с должности, передать часть своего состояния в фонд реконструкции Украины и так далее. В таком случае ограничения налагаться не будут.

Категории лиц, подлежащих санкциям, включают:

  • олигархов; 
  • высокопоставленных чиновников;
  • ключевых руководителей и членов правления российских/белорусских компаний и банков;
  • ключевых руководителей и членов правления компаний и банков, подпадающих под санкции; 
  • граждан стран, входящих в санкционную коалицию, занимающих должности в советах российских/белорусских компаний или банков;
  • российских пропагандистов; 
  • высокопоставленных членов руководящих органов российских политических партий, поддерживающих войну против Украины;
  • руководителей и избранных представителей политической партии "Единая Россия" с мандатом народного депутата;
  • членов семей лиц, указанных в вышеуказанных категориях;
  • лиц, владеющих активами физических лиц, указанных выше категорий.

В приоритете по введению ограничений люди из топ-100 российского Forbes. Как отмечают в документе, особое внимание следует обратить на тех, кто сегодня в той или иной мере смог избежать санкций, например:

  • Владимир Потанин, владелец "Норильского никеля";
  • Андрей Бокарев, совладелец "Трансмашхолдинга";
  • Искандер Махмудов, являющийся совладельцем "Трансойла", "Трансмашхолдинга".

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей власти и бизнеса.

Последний – шестой – пакет санкций был введен Евросоюзом 3 июня. Среди прочего он предусматривает поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка".

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, война, война России против Украины, Андрей Ермак
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