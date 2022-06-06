Украина предлагает ввести санкции против 100 тыс. россиян

В приоритете по введению санкций люди из топ-100 российского Forbes Фото: depositphotos.com

"Если индивидуальные санкции будут наложены на все группы, предложенные в этом документе, это охватит 100 тыс. человек, что составляет наибольшее количество личных санкций в истории", – говорится в дорожной карте индивидуальных санкций (.pdf).

В документе отмечается, что хоть это количество составляет менее 0,1% населения России, оно затрагивает большую часть именно представителей русской элиты и состоятельных россиян.

В дорожной карте указано, что Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции должно составить перечень подсанкционных лиц, а затем этот список следует отправить тем странам, которые готовы ввести санкции против указанных персон.

О наложении ограничений государства должны будут объявить в определенную дату. До этого дня лицо, против которого могут быть введены санкции, сможет: осудить агрессивную политику путинского режима, уволиться с должности, передать часть своего состояния в фонд реконструкции Украины и так далее. В таком случае ограничения налагаться не будут.

Категории лиц, подлежащих санкциям, включают:

олигархов;

высокопоставленных чиновников;

ключевых руководителей и членов правления российских/белорусских компаний и банков;

ключевых руководителей и членов правления компаний и банков, подпадающих под санкции;

граждан стран, входящих в санкционную коалицию, занимающих должности в советах российских/белорусских компаний или банков;

российских пропагандистов;

высокопоставленных членов руководящих органов российских политических партий, поддерживающих войну против Украины;

руководителей и избранных представителей политической партии "Единая Россия" с мандатом народного депутата;

членов семей лиц, указанных в вышеуказанных категориях;

лиц, владеющих активами физических лиц, указанных выше категорий.

В приоритете по введению ограничений люди из топ-100 российского Forbes. Как отмечают в документе, особое внимание следует обратить на тех, кто сегодня в той или иной мере смог избежать санкций, например:

Владимир Потанин, владелец "Норильского никеля";

Андрей Бокарев, совладелец "Трансмашхолдинга";

Искандер Махмудов, являющийся совладельцем "Трансойла", "Трансмашхолдинга".