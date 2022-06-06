Украина предлагает ввести санкции против 100 тыс. россиян

"Если индивидуальные санкции будут наложены на все группы, предложенные в этом документе, это охватит 100 тыс. человек, что составляет наибольшее количество личных санкций в истории", – говорится в дорожной карте индивидуальных санкций (.pdf).
В документе отмечается, что хоть это количество составляет менее 0,1% населения России, оно затрагивает большую часть именно представителей русской элиты и состоятельных россиян.
В дорожной карте указано, что Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции должно составить перечень подсанкционных лиц, а затем этот список следует отправить тем странам, которые готовы ввести санкции против указанных персон.
О наложении ограничений государства должны будут объявить в определенную дату. До этого дня лицо, против которого могут быть введены санкции, сможет: осудить агрессивную политику путинского режима, уволиться с должности, передать часть своего состояния в фонд реконструкции Украины и так далее. В таком случае ограничения налагаться не будут.
Категории лиц, подлежащих санкциям, включают:
В приоритете по введению ограничений люди из топ-100 российского Forbes. Как отмечают в документе, особое внимание следует обратить на тех, кто сегодня в той или иной мере смог избежать санкций, например:
После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей власти и бизнеса.
Последний – шестой – пакет санкций был введен Евросоюзом 3 июня. Среди прочего он предусматривает поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка".
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.