ЕС на год продлил санкции против России за аннексию Крыма

Санкции продлены до 23 июня 2023 года.

В пресс-службе напомнили, что эти ограничительные меры были введены в июне 2014 года и включают запреты на ввоз в ЕС продукции из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также инфраструктурных или финансовых инвестиций и туристических услуг из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя. Кроме того, под ограничения попадает экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.

Европейский совет повторил заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля от 25 февраля 2022 года, что ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крымского полуострова как серьезное нарушение международного права.

"ЕС остается непоколебимым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и привержен полной реализации своей политики непризнания. Россия еще больше нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной против Украины, которую ЕС продолжает самым решительным образом осуждать", – говорится в заявлении.

В ЕС призвали Россию "немедленно прекратить неизбирательные атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

"Европейский союз непоколебим в своем стремлении помочь Украине осуществить ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и процветающее будущее. Он также по-прежнему привержен дальнейшему укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет", – заявили в Евросовете.