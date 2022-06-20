ЕС на год продлил санкции против России за аннексию Крыма

Санкции продлены до 23 июня 2023 года.
В пресс-службе напомнили, что эти ограничительные меры были введены в июне 2014 года и включают запреты на ввоз в ЕС продукции из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также инфраструктурных или финансовых инвестиций и туристических услуг из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя. Кроме того, под ограничения попадает экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.
Европейский совет повторил заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля от 25 февраля 2022 года, что ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крымского полуострова как серьезное нарушение международного права.
"ЕС остается непоколебимым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и привержен полной реализации своей политики непризнания. Россия еще больше нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной против Украины, которую ЕС продолжает самым решительным образом осуждать", – говорится в заявлении.
В ЕС призвали Россию "немедленно прекратить неизбирательные атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".
"Европейский союз непоколебим в своем стремлении помочь Украине осуществить ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и процветающее будущее. Он также по-прежнему привержен дальнейшему укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет", – заявили в Евросовете.
В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.
Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.
Также в отношении РФ действуют несколько санкционных пакетов ЕС, которые запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз ввел против нее шесть санкционных пакетов.