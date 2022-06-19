Рада призвала страны ЕС предоставить Украине статус страны – кандидата на вступление в Евросоюз

Рада обратилась к странам ЕС с обращением по поводу евроинтеграции, санкций и военной помощи Фото: depositphotos.com

"Парламент единогласно всеми фракциями и группами поддержал обращение к странам ЕС о предоставлении Украине статуса страны – кандидата на вступление в ЕС", – написал Железняк.

По его словам, за проект постановления №7471 проголосовали 315 народных депутатов.

В обращении украинский парламент призывает поддержать стремление Украины по признанию ее европейской перспективы, предоставив ей статуса страны – кандидата на вступление в ЕС во время заседания Европейского совета 23–24 июня 2022 года.

Также Рада в обращении призывает страны ЕС "продолжить стоять бок о бок с украинским народом в его борьбе как за собственный суверенитет и восстановление территориальной целостности в международно признанных границах, так и на защите общеевропейских ценностей, демократии, плюрализма и основных свобод".

Депутаты просят продолжить оказывать максимально возможную экономическую и финансовую поддержку Украине, предоставлять гуманитарную помощь, наращивать военную помощь – как на национальном уровне, так и в рамках Европейского фонда мира.

Также украинские парламентарии призывают усиливать жесткое санкционное давление на Россию и Беларусь путем последовательного введения дальнейших пакетов санкций, которые должны включать, в частности, отключение РФ от мировой финансовой системы, полное эмбарго на важнейшие товары российского экспорта, такие как нефть, газ, уголь, прекращение всех российских инвестиций в области энергетики в ЕС, в том числе в атомную энергетику, запрет российского судоходства, логистики и доступа к портам на территории государств – членов ЕС, а также введение персональных санкций против российских чиновников и членов их семей и арест и последующую конфискацию их активов в государствах ЕС.

Парламентарии в обращении призывают страны ЕС принять участие в расследовании военных преступлений российских оккупантов на территории Украины, актов геноцида, зверств против украинцев и наказании виновных.

"ЕС как региональный лидер должен быть привлечен к подготовке и созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины с целью… привлечения представителей высшего политического и военного руководства Российской Федерации к ответственности за его совершение", – говорится в обращении.

Верховная Рада также призывает ЕС способствовать восстановлению украинской инфраструктуры, медицинских учреждений, жилых домов и школ, продолжению процесса модернизации государства в соответствии с планом ЕС "Восстановление Украины".

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