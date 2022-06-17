Зеленский: Украина – за один шаг от полноценной интеграции с ЕС. Украина заслуживает этого позитива

Об этом 17 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Это историческое достижение всех, кто работает на наше государство. Осталось дождаться решения Европейского совета на следующей неделе. И я считаю, что Украина сделала все возможное, чтобы и этот шаг был положительным – решение Европейского совета, то есть лидеров стран ЕС, – сказал президент. – Украина заслуживает этого позитива".
По словам Зеленского, "украинские ценности – это европейские ценности", а сближение Украины с ЕС – "самый большой вклад в будущее Европы за многие годы".
"Евроинтеграция Украины – это не что-то чисто политическое, не что-то оторванное от жизни обычных людей. Напротив. Чем ближе мы с другими европейскими странами, тем больше возможностей будет у нас, чтобы гарантировать всем украинцам современную и обеспеченную жизнь", – резюмировал глава государства.
Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
15 июня Зеленский в видеообращении отметил, что Украина "сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство".
16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил после встречи с Зеленским, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.