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Зеленский: Украина – за один шаг от полноценной интеграции с ЕС. Украина заслуживает этого позитива

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Сближение Украины с ЕС "самый большой вклад в будущее Европы за многие годы", отметил Зеленский
Сближение Украины с ЕС – "самый большой вклад в будущее Европы за многие годы", отметил Зеленский
Фото: EPA

Украина находится в одном шаге до начала полноценной интеграции с Европейским союзом, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС.

Об этом 17 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Это историческое достижение всех, кто работает на наше государство. Осталось дождаться решения Европейского совета на следующей неделе. И я считаю, что Украина сделала все возможное, чтобы и этот шаг был положительным – решение Европейского совета, то есть лидеров стран ЕС, – сказал президент. – Украина заслуживает этого позитива".

По словам Зеленского, "украинские ценности – это европейские ценности", а сближение Украины с ЕС – "самый большой вклад в будущее Европы за многие годы".

"Евроинтеграция Украины – это не что-то чисто политическое, не что-то оторванное от жизни обычных людей. Напротив. Чем ближе мы с другими европейскими странами, тем больше возможностей будет у нас, чтобы гарантировать всем украинцам современную и обеспеченную жизнь", – резюмировал глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/980349885986206/

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

15 июня Зеленский в видеообращении отметил, что Украина "сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство".

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил после встречи с Зеленским, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.

Теги: Украина, Еврокомиссия, саммит ЕС, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Европа, украинцы, президент, Евросоюз, будущее, вступ, членство, ЕС
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