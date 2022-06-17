Зеленский: Украина – за один шаг от полноценной интеграции с ЕС. Украина заслуживает этого позитива

Об этом 17 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Это историческое достижение всех, кто работает на наше государство. Осталось дождаться решения Европейского совета на следующей неделе. И я считаю, что Украина сделала все возможное, чтобы и этот шаг был положительным – решение Европейского совета, то есть лидеров стран ЕС, – сказал президент. – Украина заслуживает этого позитива".

По словам Зеленского, "украинские ценности – это европейские ценности", а сближение Украины с ЕС – "самый большой вклад в будущее Европы за многие годы".

"Евроинтеграция Украины – это не что-то чисто политическое, не что-то оторванное от жизни обычных людей. Напротив. Чем ближе мы с другими европейскими странами, тем больше возможностей будет у нас, чтобы гарантировать всем украинцам современную и обеспеченную жизнь", – резюмировал глава государства.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.