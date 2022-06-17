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Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС – фон дер Ляйен

 
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Фото: EPA

Европейская комиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза с последующим выполнением необходимых шагов. Об этом заявила 17 июня в Брюсселе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге, который транслировало Общественное в YouТube.

"Комиссия рекомендует Евросовету: первое – чтобы Украине была дана европейская перспектива, второе – чтобы Украине был предоставлен статус кандидата. Это, конечно, подразумевает, что страна будет проводить ряд дальнейших важных реформ", – заявила она.

По мнению фон дер Ляйен, в Украине сформировалось "энергичное и активное" гражданское общество. Также она отметила "справедливую и свободную" украинскую избирательную систему и хорошо развитую систему образования.

"Мы восхищаемся цифровой инфраструктурой [Украины]", – добавила она.

Глава ЕК заявила, что экономика Украины до войны показала здоровый уровень дефицита – 2% ВВП, в то время как государственный долг был ниже 50% ВВП.

"Это хорошо, потому что, конечно, Украина должна быть способна интегрироваться в единый рынок ЕС", – добавила она.

Президент Еврокомиссии добавила, что Молдова также получает рекомендацию на статус кандидата на членство в ЕС, а Грузия сможет получить такой статус после выполнения некоторых требований.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.

ВИДЕО
Видео: "Суспільне" / YouТube
Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре

После вторжения России в Украину президенты Грузии и Молдовы также инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.

Теги: Украина, Еврокомиссия, Брюссель, Европейская комиссия, евроинтеграция, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Евросоюз
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