Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС – фон дер Ляйен

"Комиссия рекомендует Евросовету: первое – чтобы Украине была дана европейская перспектива, второе – чтобы Украине был предоставлен статус кандидата. Это, конечно, подразумевает, что страна будет проводить ряд дальнейших важных реформ", – заявила она.

По мнению фон дер Ляйен, в Украине сформировалось "энергичное и активное" гражданское общество. Также она отметила "справедливую и свободную" украинскую избирательную систему и хорошо развитую систему образования.

"Мы восхищаемся цифровой инфраструктурой [Украины]", – добавила она.

Глава ЕК заявила, что экономика Украины до войны показала здоровый уровень дефицита – 2% ВВП, в то время как государственный долг был ниже 50% ВВП.

"Это хорошо, потому что, конечно, Украина должна быть способна интегрироваться в единый рынок ЕС", – добавила она.

Президент Еврокомиссии добавила, что Молдова также получает рекомендацию на статус кандидата на членство в ЕС, а Грузия сможет получить такой статус после выполнения некоторых требований.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.