Шольц, Макрон и Драги, вероятно, просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным – СМИ

Издание пишет, что находясь с визитом в Киеве, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Взамен главы государств и правительств "за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным", – утверждают журналисты.

В газете считают, что такая просьба мотивирована тем, что экономический ущерб, который Франция, Германия и Италия несут из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)