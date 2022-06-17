Шольц, Макрон и Драги, вероятно, просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным – СМИ

Издание пишет, что находясь с визитом в Киеве, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.
"Взамен главы государств и правительств "за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным", – утверждают журналисты.
В газете считают, что такая просьба мотивирована тем, что экономический ущерб, который Франция, Германия и Италия несут из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 июня Макрон, Шольц, Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским, а потом провели совместную пресс-конференции.
Макрон на пресс-конференции заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Шольц пообещал, что Германия будет поставлять Украине оружие столько, сколько будет необходимо. Драги призвал к разблокировке портов, а Йоханнис заверил, что украинцы могут рассчитывать на румынское правительство.
Зеленский по итогам встречи говорил о единстве, а также высказал ожидание, что партнеры предоставят стране тяжелое вооружение.