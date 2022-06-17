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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц, Макрон и Драги, вероятно, просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным – СМИ

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16 июня Шольц, Макрон, Драи и Йоханнис прибыли в Киев
16 июня Шольц, Макрон, Драи и Йоханнис прибыли в Киев
Фото: president.gov.ua

Во время визита в Украину лидеры Германии, Франции и Италии "за закрытыми дверями" просили президента Владимира Зеленского провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил 16 июня Die Welt.

Издание пишет, что находясь с визитом в Киеве, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Взамен главы государств и правительств "за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным", – утверждают журналисты.

В газете считают, что такая просьба мотивирована тем, что  экономический ущерб, который Франция, Германия и Италия несут из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 июня Макрон, Шольц, Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским, а потом провели совместную пресс-конференции. 

Макрон на пресс-конференции заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Шольц пообещал, что Германия будет поставлять Украине оружие столько, сколько будет необходимо. Драги призвал к разблокировке портов, а Йоханнис заверил, что украинцы могут рассчитывать на румынское правительство.

Зеленский по итогам встречи говорил о единстве, а также высказал ожидание, что партнеры предоставят стране тяжелое вооружение.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Виталий Коротич, Германия, Украина, Франция, война, Владимир Зеленский, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Марио Драги, Олаф Шольц
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