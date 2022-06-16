Президент Румынии: Я очень был впечатлен произошедшим в Ирпене. Мы и дальше будем искать способы помочь Украине

Запись брифинга опубликовали на YouTube-канале Офиса президента.
Он говорил, что российская агрессия – неспровоцированная и ничем не оправдана.
"Агрессия России умышленная. Ее нужно остановить. Я очень был впечатлен тем, что произошло в Ирпене, где мы сегодня побывали, увидев своими глазами потери людей и разрушения, которые нанесли российские войска", – заявил Йоханнис.
Он, как и премьер Италии, сказал, что Румыния поддержит проведение расследований, документирования преступлений российских военных.
"Мы и дальше будем искать решения, комплексные способы помочь Украине оказывать сопротивление российскому вторжению", – добавил президент Румынии, подчеркнув, что его государство помогает украинским беженцам.
"Нет сомнения в том, что украинцы могут рассчитывать на румынское правительство и румынский народ сколько нужно", – добавил он. Также Йоханнис выразил поддержку евроинтеграции Украины.
Драги тоже говорил о впечатлениях от поездки в Ирпень, он подчеркивал, что последствия российского вторжения ужасны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко рассказывал, что все иностранных политики, которые приезжают в Украину в период после начала полномасштабного вторжения РФ, посещают деоккупированные населенные пункты под Киевом – Ирпень, Бородянку, Бучу.
"У многих потом меняются и мнение, и настроение, и мотивация. Это те вещи, о которых мы всегда говорили, что [нужно посетить] лично, послушать людей, посмотреть на это все – и сразу пропадают любые сомнения относительно того, что делает Россия, что она делает с нами и как нужно всему миру отвечать, чтобы остановить эту страшную агрессию ", – сказал Корниенко.
Шольц, Макрон и Драги вместе прибыли в Киев утром 16 июня, через несколько часов в страну прибыл президент Румынии. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским.
Макрон на пресс-конференции в Киеве заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Зеленский по итогам встречи говорил о единстве, а также высказал ожидание, что партнеры предоставят стране тяжелое вооружение.