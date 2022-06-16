Президент Румынии: Я очень был впечатлен произошедшим в Ирпене. Мы и дальше будем искать способы помочь Украине

Йоханнис: Нет сомнения в том, что украинцы могут рассчитывать на румынское правительство и румынский народ сколько нужно Фото: ЕРА

Запись брифинга опубликовали на YouTube-канале Офиса президента.

Он говорил, что российская агрессия – неспровоцированная и ничем не оправдана.

"Агрессия России умышленная. Ее нужно остановить. Я очень был впечатлен тем, что произошло в Ирпене, где мы сегодня побывали, увидев своими глазами потери людей и разрушения, которые нанесли российские войска", – заявил Йоханнис.

Он, как и премьер Италии, сказал, что Румыния поддержит проведение расследований, документирования преступлений российских военных.

"Мы и дальше будем искать решения, комплексные способы помочь Украине оказывать сопротивление российскому вторжению", – добавил президент Румынии, подчеркнув, что его государство помогает украинским беженцам.

"Нет сомнения в том, что украинцы могут рассчитывать на румынское правительство и румынский народ сколько нужно", – добавил он. Также Йоханнис выразил поддержку евроинтеграции Украины.

Драги тоже говорил о впечатлениях от поездки в Ирпень, он подчеркивал, что последствия российского вторжения ужасны.

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