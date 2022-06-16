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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Румынии: Я очень был впечатлен произошедшим в Ирпене. Мы и дальше будем искать способы помочь Украине

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Йоханнис: Нет сомнения в том, что украинцы могут рассчитывать на румынское правительство и румынский народ сколько нужно
Йоханнис: Нет сомнения в том, что украинцы могут рассчитывать на румынское правительство и румынский народ сколько нужно
Фото: ЕРА

Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 июня на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги рассказал, что впечатлен поездкой в деоккупированный Ирпень Киевской области

Запись брифинга опубликовали на YouTube-канале Офиса президента. 

Он говорил, что российская агрессия – неспровоцированная и ничем не оправдана. 

"Агрессия России умышленная. Ее нужно остановить. Я очень был впечатлен тем, что произошло в Ирпене, где мы сегодня побывали, увидев своими глазами потери людей и разрушения, которые нанесли российские войска", – заявил Йоханнис. 

Он, как и премьер Италии, сказал, что Румыния поддержит проведение расследований, документирования преступлений российских военных. 

"Мы и дальше будем искать решения, комплексные способы помочь Украине оказывать сопротивление российскому вторжению", – добавил президент Румынии, подчеркнув, что его государство помогает украинским беженцам.

"Нет сомнения в том, что украинцы могут рассчитывать на румынское правительство и румынский народ сколько нужно", – добавил он. Также Йоханнис выразил поддержку евроинтеграции Украины. 

Драги тоже говорил о впечатлениях от поездки в Ирпень, он подчеркивал, что последствия российского вторжения ужасны

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко рассказывал, что все иностранных политики, которые приезжают в Украину в период после начала полномасштабного вторжения РФ, посещают деоккупированные населенные пункты под Киевом – Ирпень, Бородянку, Бучу.

"У многих потом меняются и мнение, и настроение, и мотивация. Это те вещи, о которых мы всегда говорили, что [нужно посетить] лично, послушать людей, посмотреть на это все – и сразу пропадают любые сомнения относительно того, что делает Россия, что она делает с нами и как нужно всему миру отвечать, чтобы остановить эту страшную агрессию ", – сказал Корниенко.

Шольц, Макрон и Драги вместе прибыли в Киев утром 16 июня, через несколько часов в страну прибыл президент Румынии. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским

Макрон на пресс-конференции в Киеве заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Зеленский по итогам встречи говорил о единстве, а также высказал ожидание, что партнеры предоставят стране тяжелое вооружение.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Румыния, Ирпень, Клаус Йоханнис, российская агрессия, война России против Украины
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