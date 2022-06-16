Мир должен быть таким, каким его хочет видеть Украина – премьер Италии в Киеве

Об этом он заявил в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Запись брифинга обнародовали в Telegram Офиса президента Украины.
Драги заявил, что Италия поддерживает евроинтеграцию Украины. "Италия хочет видеть Украину в составе ЕС и однозначно будет поддерживать предоставление ей статуса кандидата и дальнейшее вступление в ЕС", – подчеркнул он.
Премьер Италии сегодня вместе с другими лидерами посетил освобожденный от оккупантов Ирпень Киевской области. Он поделился своими впечатлениями от визита в разрушенный Россией город.
"Мы видели сегодня ужасные последствия российского вторжения. Мы полностью поддерживаем и будем содействовать проведению расследований, чтобы документировать эти военные преступления. Результатом обстрелов стали ужас и испуг, но слышал также от людей и надежду. Мы призваны поддержать эти надежды и помочь Украине отстроить свое будущее, – сказал Драги. – Мы очень хотим мира. Мы хотим, чтобы не пострадали другие города, но Украина должна обороняться, чтобы достичь мира. И мы, так или иначе, ничего не будем делать, не принимая во внимание волю Украины. Мир должен быть таким, каким его хочет видеть Украина, и он должен быть продолжительным".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шольц, Макрон и Драги вместе прибыли в Киев утром 16 июня, через несколько часов в страну прибыл президент Румынии. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским.
Макрон на пресс-конференции в Киеве заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Зеленский по итогам встречи говорил о единстве, а также высказал ожидание, что партнеры предоставят стране тяжелое вооружение.