Мир должен быть таким, каким его хочет видеть Украина – премьер Италии в Киеве

Об этом он заявил в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Запись брифинга обнародовали в Telegram Офиса президента Украины.

Драги заявил, что Италия поддерживает евроинтеграцию Украины. "Италия хочет видеть Украину в составе ЕС и однозначно будет поддерживать предоставление ей статуса кандидата и дальнейшее вступление в ЕС", – подчеркнул он.

Премьер Италии сегодня вместе с другими лидерами посетил освобожденный от оккупантов Ирпень Киевской области. Он поделился своими впечатлениями от визита в разрушенный Россией город.

"Мы видели сегодня ужасные последствия российского вторжения. Мы полностью поддерживаем и будем содействовать проведению расследований, чтобы документировать эти военные преступления. Результатом обстрелов стали ужас и испуг, но слышал также от людей и надежду. Мы призваны поддержать эти надежды и помочь Украине отстроить свое будущее, – сказал Драги. – Мы очень хотим мира. Мы хотим, чтобы не пострадали другие города, но Украина должна обороняться, чтобы достичь мира. И мы, так или иначе, ничего не будем делать, не принимая во внимание волю Украины. Мир должен быть таким, каким его хочет видеть Украина, и он должен быть продолжительным".

Война России против Украины. Главное (обновляется)