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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о воздушной тревоге по время визита четырех лидеров в Украину: Россия не выбирает, кому угрожать

Зеленский подчеркнул, что российская агрессия это агрессия против объединенной Европы
Зеленский подчеркнул, что российская агрессия – это агрессия против объединенной Европы
Фото: ЕРА

После того, как канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев, на вокзале прозвучала сирена воздушной тревоги. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на брифинге после встречи с ними, а также президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Запись брифинга опубликовали в Telegram Офиса президента. 

"Когда вы уже прибыли, на вокзале в Киеве прозвучала сирена воздушной тревоги, как она звучит сейчас. И в большинстве областей нашего государства звучала эта сирена. Это доказывает, что Россия не выбирает, кому и когда угрожать, не выбирает, кому в Европе дарить безопасность", – сказал он. 

Зеленский подчеркнул, что российская агрессия – это агрессия против объединенной Европы и общих ценностей, поэтому ответ должен быть объединенным. 

Воздушная тревога сегодня утром звучала в большинстве областей Украины. О том, что Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев, стало известно в 8.00, через несколько часов украинские власти сообщили о приезде президента Румынии. Все прибыли в столицу на поезде.

Контекст:

Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Франция, Италия, Ирпень, Владимир Зеленский, российская агрессия, Эммануэль Макрон, Марио Драги, Олаф Шольц, воздушная тревога
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