Зеленский о воздушной тревоге по время визита четырех лидеров в Украину: Россия не выбирает, кому угрожать

Запись брифинга опубликовали в Telegram Офиса президента.

"Когда вы уже прибыли, на вокзале в Киеве прозвучала сирена воздушной тревоги, как она звучит сейчас. И в большинстве областей нашего государства звучала эта сирена. Это доказывает, что Россия не выбирает, кому и когда угрожать, не выбирает, кому в Европе дарить безопасность", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что российская агрессия – это агрессия против объединенной Европы и общих ценностей, поэтому ответ должен быть объединенным.

Воздушная тревога сегодня утром звучала в большинстве областей Украины. О том, что Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев, стало известно в 8.00, через несколько часов украинские власти сообщили о приезде президента Румынии. Все прибыли в столицу на поезде.