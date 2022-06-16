Франция хочет военной победы Украины над Россией с освобождением Крыма – Reuters

В сообщении агентство цитирует анонимный источник в дипломатических кругах, заявивший о желании Франции видеть такую украинскую победу, которая позволит вернуть оккупированный Россией Крым в состав Украины и восстановить территориальную целостность страны.
Зеленский в мае, говоря об усилиях Макрона в прекращении войны РФ против Украины, заявил, что "предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину, не очень корректно со стороны тех или иных лидеров". В команде Макрона заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.
Анонимное заявление французского дипломата прозвучало на фоне визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, где его критикуют после предложений "не унижать Россию".
В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ Макрон отметил, что не следует унижать Россию, чтобы можно было найти дипломатический выход из войны РФ против Украины. 15 июня французский лидер заявил, что Украине придется договариваться с Россией.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон 11 июня во время визита в Париж раскритиковала Макрона и заявила, что "окончательным успехом" Украины в войне должно стать поражение Путина.