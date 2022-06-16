Франция хочет военной победы Украины над Россией с освобождением Крыма – Reuters

По словам неназванного французского дипломата, Франция хочет, чтобы Россия была повержена Украиной Фото: EPA

В сообщении агентство цитирует анонимный источник в дипломатических кругах, заявивший о желании Франции видеть такую украинскую победу, которая позволит вернуть оккупированный Россией Крым в состав Украины и восстановить территориальную целостность страны.

Зеленский в мае, говоря об усилиях Макрона в прекращении войны РФ против Украины, заявил, что "предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину, не очень корректно со стороны тех или иных лидеров". В команде Макрона заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.