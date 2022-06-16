ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция хочет военной победы Украины над Россией с освобождением Крыма – Reuters

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам неназванного французского дипломата, Франция хочет, чтобы Россия была повержена Украиной
По словам неназванного французского дипломата, Франция хочет, чтобы Россия была повержена Украиной
Фото: EPA

Что следует понимать под военной победой в противостоянии с Россией, должен определиться президент Украины Владимир Зеленский, пишет 16 июня Reuters со ссылкой на неназванного французского дипломата. В то же время Франция приветствовала бы возврат Украины к международно признанным границам в результате победы над РФ.

В сообщении агентство цитирует анонимный источник в дипломатических кругах, заявивший о желании Франции видеть такую украинскую победу, которая позволит вернуть оккупированный Россией Крым в состав Украины и восстановить территориальную целостность страны.

Зеленский в мае, говоря об усилиях Макрона в прекращении войны РФ против Украины, заявил, что "предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину, не очень корректно со стороны тех или иных лидеров". В команде Макрона заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

Контекст:

Анонимное заявление французского дипломата прозвучало на фоне визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, где его критикуют после предложений "не унижать Россию".

В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ Макрон отметил, что не следует унижать Россию, чтобы можно было найти дипломатический выход из войны РФ против Украины. 15 июня французский лидер заявил, что Украине придется договариваться с Россией.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон 11 июня во время визита в Париж раскритиковала Макрона и заявила, что "окончательным успехом" Украины в войне должно стать поражение Путина.

Теги: Россия, Крым, Украина, Франция, Владимир Зеленский, война России против Украины, Reuters
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (97239)
2
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (86790)
3
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (73820)
4
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (47396)
5
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (37457)
6
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (32612)
7
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (31549)
8
"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ (27213)
 
 
 
 