Киссинджер: Нет никаких сомнений в том, что Зеленский выполнил историческую миссию

Киссинджер о Зеленском: Он исторически сплотил свою страну и мировое общественное мнение. Это его большое достижение Фото: EPA

"Нет никаких сомнений в том, что Зеленский выполнил историческую миссию. Он происходит из среды, которая никогда не появлялась в украинском руководстве ни в один исторический период", – говорит Киссинджер, намекая на еврейское происхождение украинского президента.

Бывший госсекретарь считает, что Зеленский стал президентом случайно из-за разочарования во внутренней политике.

"А потом он столкнулся с попыткой России вернуть Украину в полностью зависимое и подчиненное положение. И он исторически сплотил свою страну и мировое общественное мнение. Это его большое достижение", – сказал он.