"Нет никаких сомнений в том, что Зеленский выполнил историческую миссию. Он происходит из среды, которая никогда не появлялась в украинском руководстве ни в один исторический период", – говорит Киссинджер, намекая на еврейское происхождение украинского президента.
Бывший госсекретарь считает, что Зеленский стал президентом случайно из-за разочарования во внутренней политике.
"А потом он столкнулся с попыткой России вернуть Украину в полностью зависимое и подчиненное положение. И он исторически сплотил свою страну и мировое общественное мнение. Это его большое достижение", – сказал он.
Киссинджер – американский дипломат и эксперт в области международных отношений. Советник по национальной безопасности США (1969–1975) и государственный секретарь США (1973–1977), а также лауреат Нобелевской премии мира (1973).
В прошлом месяце он оказался в центре скандала, когда во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.
Зеленский, комментируя эти слова Киссинджера, утверждал: что бы ни делала Россия, в мире всегда находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем ее интересы", чтобы "вроде бы не было отчуждения России от Европы".