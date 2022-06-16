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Киссинджер: Нет никаких сомнений в том, что Зеленский выполнил историческую миссию

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Киссинджер о Зеленском: Он исторически сплотил свою страну и мировое общественное мнение. Это его большое достижение
Киссинджер о Зеленском: Он исторически сплотил свою страну и мировое общественное мнение. Это его большое достижение
Фото: EPA

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер считает, что украинскому президенту удалось сплотить и свою страну, и мировое сообщество. Об этом он сказал в интервью The Sunday Times от 11 июня.

"Нет никаких сомнений в том, что Зеленский выполнил историческую миссию. Он происходит из среды, которая никогда не появлялась в украинском руководстве ни в один исторический период", – говорит Киссинджер, намекая на еврейское происхождение украинского президента.

Бывший госсекретарь считает, что Зеленский стал президентом случайно из-за разочарования во внутренней политике.

"А потом он столкнулся с попыткой России вернуть Украину в полностью зависимое и подчиненное положение. И он исторически сплотил свою страну и мировое общественное мнение. Это его большое достижение", – сказал он.

Контекст:

Киссинджер – американский дипломат и эксперт в области международных отношений. Советник по национальной безопасности США (1969–1975) и государственный секретарь США (1973–1977), а также лауреат Нобелевской премии мира (1973).

В прошлом месяце он оказался в центре скандала, когда во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.

Зеленский, комментируя эти слова Киссинджера, утверждал: что бы ни делала Россия, в мире всегда находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем ее интересы", чтобы "вроде бы не было отчуждения России от Европы". 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Генри Киссинджер, Владимир Зеленский, война России против Украины
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