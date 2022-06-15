Украине придется договариваться с Россией – Макрон

"Президенту [Украины Владимиру Зеленскому] и его чиновникам придется вести переговоры с Россией", – сказал Макрон во время визита в Румынию и Молдову.
В свою очередь он обещал, что "сделает все, чтобы и дальше сдерживать военную агрессию России, помогать украинцам и продолжать переговоры", цитирует его Anadolu.
Выступая перед французскими военнослужащими, размещенными на авиабазе "Михаил Когэлничану" в Румынии (примерно в 70 км от границы с Украиной), президент Франции сказал, что "именно на восточном рубеже (НАТО) мы можем защищать Европу, когда снова идет война".
"Никто не знает, что будет в следующие недели и месяцы. Мы сделаем все, чтобы и дальше сдерживать военные усилия России, помогать украинцам и их армии и продолжать переговоры", – сказал Макрон.
В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ Макрон заявил, что не следует унижать Россию, чтобы можно было найти дипломатический выход из войны РФ против Украины.
Зеленский ответил 7 июня в интервью Financial Times, что не понимает призыва Макрона "не унижать Россию" после того, как оккупанты восемь лет убивают украинцев. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что призывы избегать унижения России "могут только унизить Францию". Министр добавил, что Россия унижает себя сама и следует сосредоточиться на том, чтобы "поставить ее на место".
Вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 11 июня в интервью Le Journal du Dimanche поддержал Макрона, заявив, что его слова "воплощают реальность", и Европе предстоит выстраивать отношения с Россией после мирных переговоров.
Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Очередной разговор французского лидера с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем, беседа длилась 80 минут.
Франция поддерживает Украину в военном и финансовом плане, но с начала полномасштабной войны Макрон, как и Шольц, не был в Киеве, в отличие от ряда лидеров ЕС. Несколько СМИ 12–13 июня сообщили, что совместный визит Шольца, Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги в Украину может состояться 16 июня.