Украине придется договариваться с Россией – Макрон

Макрон (на фото) встретился с французскими военнослужащими на базе НАТО в 70 км от границы с Украиной Фото: ЕРА

"Президенту [Украины Владимиру Зеленскому] и его чиновникам придется вести переговоры с Россией", – сказал Макрон во время визита в Румынию и Молдову.

В свою очередь он обещал, что "сделает все, чтобы и дальше сдерживать военную агрессию России, помогать украинцам и продолжать переговоры", цитирует его Anadolu.

Выступая перед французскими военнослужащими, размещенными на авиабазе "Михаил Когэлничану" в Румынии (примерно в 70 км от границы с Украиной), президент Франции сказал, что "именно на восточном рубеже (НАТО) мы можем защищать Европу, когда снова идет война".

"Никто не знает, что будет в следующие недели и месяцы. Мы сделаем все, чтобы и дальше сдерживать военные усилия России, помогать украинцам и их армии и продолжать переговоры", – сказал Макрон.