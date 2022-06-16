Новое оружие позволит вернуть оккупированные территории, в том числе Крым – Резников

По его словам, "Крым — стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория". По словам главы оборонного ведомства, к этой цели Украина будет двигаться шаг за шагом.

Первым из них будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери от российских войск. Второй этап, по словам Резникова, заключается в том, чтобы отбросить войска РФ на позиции до вторжения 24 февраля.

Только на третьем этапе, сказал он CNN, будут обсуждения с партнерами Украины о том, "как освобождать территории, включая Крым".

Отвечая на вопрос, может ли попытка вернуть Крым военными средствами еще больше спровоцировать Россию, которая считает полуостров своей частью, министр заявил, что это не имеет значения.

"Это неважно. Потому что они [россияне] это увидят в Херсоне, увидят в Запорожье, увидят в Мариуполе…. Это украинские земли, и Крым – тоже украинская земля, несмотря ни на что", – сказал он.