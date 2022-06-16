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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новое оружие позволит вернуть оккупированные территории, в том числе Крым – Резников

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Резников: Крым стратегическая цель для Украины
Резников: Крым – стратегическая цель для Украины
Фото: ЕРА

Оружие, которое получат Вооруженные силы Украины от США и других западных партнеров, поможет вернуть оккупированные Россией территории, в том числе Донбасс и Крым. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью CNN после встречи контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.

По его словам, "Крым — стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория". По словам главы оборонного ведомства, к этой цели Украина будет двигаться шаг за шагом.

Первым из них будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери от российских войск. Второй этап, по словам Резникова, заключается в том, чтобы отбросить войска РФ на позиции до вторжения 24 февраля.

Только на третьем этапе, сказал он CNN, будут обсуждения с партнерами Украины о том, "как освобождать территории, включая Крым".

Отвечая на вопрос, может ли попытка вернуть Крым военными средствами еще больше спровоцировать Россию, которая считает полуостров своей частью, министр заявил, что это не имеет значения.

"Это неважно. Потому что они [россияне] это увидят в Херсоне, увидят в Запорожье, увидят в Мариуполе…. Это украинские земли, и Крым – тоже украинская земля, несмотря ни на что", – сказал он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 

"Оккупантам придется уйти из Крыма. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", – об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 мая на встрече с постоянным представителем президента в Автономной Республике Крым Тамилой Ташевой. Он подчеркнул, что вторжение России в Украину началось в 2014 году именно с Крыма.

Теги: США, Крым, Украина, оружие, Донбасс, Вооруженные силы Украины, военная техника, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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