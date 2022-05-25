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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия совершила судьбоносную ошибку, когда вторглась в Крым. Оккупантам придется уйти – Зеленский

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Зеленский: Оккупантам придется уйти из Крыма. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев
Зеленский: Оккупантам придется уйти из Крыма. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая провел встречу с постоянным представителем президента в Автономной Республике Крым Тамилой Ташевой, сообщила пресс-служба главы государства.

Во встрече приняли участие еще ряд украинских чиновников, в том числе замминистра иностранных дел Эмине Джапарова и замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Говорили участники встречи о поддержке граждан Украины в оккупированном Крыму и о развитии Крымской платформы. Это была первая встреча президента с Ташевой с момента ее назначения на эту должность. 

В вечернем обращении, текст которого цитирует ОП, Зеленский упомянул эту встречу. 

Он подчеркнул: вторжение России в Украину началось в 2014 году именно с Крыма.

"Это был далеко не первый пункт в перечне ошибок российского государства по отношению к Украине, но первый судьбоносный для самой России. Именно из этого пункта последовали следующие, не менее судьбоносные ошибки России, которые все вместе приведут к ее историческому ослаблению. И, конечно, оккупантам придется уйти и из Крыма тоже. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", – резюмировал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Ни одной из этих целей РФ не достигла, сказал 14 мая канцлер Германии Олаф Шольц.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Херсон, Мариуполь, Мелитополь, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, Энергодар, Эмине Джапарова, Тамила Ташева, Игорь Жовква
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