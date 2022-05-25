Россия совершила судьбоносную ошибку, когда вторглась в Крым. Оккупантам придется уйти – Зеленский

Зеленский: Оккупантам придется уйти из Крыма. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев Фото: president.gov.ua

Во встрече приняли участие еще ряд украинских чиновников, в том числе замминистра иностранных дел Эмине Джапарова и замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Говорили участники встречи о поддержке граждан Украины в оккупированном Крыму и о развитии Крымской платформы. Это была первая встреча президента с Ташевой с момента ее назначения на эту должность.

В вечернем обращении, текст которого цитирует ОП, Зеленский упомянул эту встречу.

Он подчеркнул: вторжение России в Украину началось в 2014 году именно с Крыма.

"Это был далеко не первый пункт в перечне ошибок российского государства по отношению к Украине, но первый судьбоносный для самой России. Именно из этого пункта последовали следующие, не менее судьбоносные ошибки России, которые все вместе приведут к ее историческому ослаблению. И, конечно, оккупантам придется уйти и из Крыма тоже. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", – резюмировал президент.

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