Россия совершила судьбоносную ошибку, когда вторглась в Крым. Оккупантам придется уйти – Зеленский

Во встрече приняли участие еще ряд украинских чиновников, в том числе замминистра иностранных дел Эмине Джапарова и замглавы Офиса президента Игорь Жовква.
Говорили участники встречи о поддержке граждан Украины в оккупированном Крыму и о развитии Крымской платформы. Это была первая встреча президента с Ташевой с момента ее назначения на эту должность.
В вечернем обращении, текст которого цитирует ОП, Зеленский упомянул эту встречу.
Он подчеркнул: вторжение России в Украину началось в 2014 году именно с Крыма.
"Это был далеко не первый пункт в перечне ошибок российского государства по отношению к Украине, но первый судьбоносный для самой России. Именно из этого пункта последовали следующие, не менее судьбоносные ошибки России, которые все вместе приведут к ее историческому ослаблению. И, конечно, оккупантам придется уйти и из Крыма тоже. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", – резюмировал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Ни одной из этих целей РФ не достигла, сказал 14 мая канцлер Германии Олаф Шольц.