Буданов: До конца года мы должны зайти в Крым

"[Война] закончится единственным – возвращением наших оккупированных территорий… Ну, пусть признают [россияне аннексию Крыма]. Они могут не признавать, что мы его вернем. До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма", – подчеркнул Буданов.

По его мнению, для России есть два варианта окончания войны с Украиной.

"Первый – сменой политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности России. Подчеркиваю – при формальном. При этом варианте все обвинят лично [президента РФ Владимира] Путина и ближайшее его окружение и скажут, что Россия ни при чем. Будут выводить войска со всех оккупированных территорий по всему миру. Оккупированные территории вернутся в те страны, кому они в принципе и принадлежат, – в Грузию, Японию, Германию и так далее. Россия же начнет возобновлять функционирование как цивилизованное государство. Начнет заново, скажем так. На определенный период времени это будет работать. Дальше нам покажет только история. Второй вариант – это разделение России на три и более частей. На новые независимые государства", – отметил Буданов.