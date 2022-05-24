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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Буданов: До конца года мы должны зайти в Крым

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Россия оккупировала Крым после незаконного референдума в 2014 году
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума в 2014 году
Фото: depositphotos.com

До конца 2022 года украинские войска должны зайти на территорию временно оккупированного Россией Крыма. Об этом в интервью "Украинской правде", опубликованном 24 мая, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"[Война] закончится единственным – возвращением наших оккупированных территорий… Ну, пусть признают [россияне аннексию Крыма]. Они могут не признавать, что мы его вернем. До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма", – подчеркнул Буданов.

По его мнению, для России есть два варианта окончания войны с Украиной.

"Первый – сменой политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности России. Подчеркиваю – при формальном. При этом варианте все обвинят лично [президента РФ Владимира] Путина и ближайшее его окружение и скажут, что Россия ни при чем. Будут выводить войска со всех оккупированных территорий по всему миру. Оккупированные территории вернутся в те страны, кому они в принципе и принадлежат, – в Грузию, Японию, Германию и так далее. Россия же начнет возобновлять функционирование как цивилизованное государство. Начнет заново, скажем так. На определенный период времени это будет работать. Дальше нам покажет только история. Второй вариант – это разделение России на три и более частей. На новые независимые государства", – отметил Буданов.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении России в Украину. Российские войска зашли на материковую часть Украины также из Крыма.

Вопрос принадлежности Крыма является одним из пунктов на переговорах России и Украины о прекращении войны.

Один из членов украинской делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые прописаны в ее законодательстве.

В Кремле заявили, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крыма на переговорах с Украиной.

Буданов в интервью The Wall Street Journal, которое было опубликовано 20 мая, сказал, что Украина "только силой" заберет у России свои оккупированные территории, потому что другого способа нет.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае деоккупации Крыма военным путем погибнут сотни тысяч украинских военных.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, разведка, аннексия, Кирилл Буданов
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