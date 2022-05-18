Зеленский: Год назад я говорил, что мы вернемся в Крым. В этом году мы доказываем: Украина возвращается

Зеленский: Нынешние палачи тоже были уверены, что у них все получится и что мы якобы не выдержим. А мы выдержали. И боремся, чтобы вернуться в каждый уголок нашего дома. И возвращаемся Фото: president.gov.ua

Зеленский вспомнил о своем прошлогоднем выступлении по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Весь наш великий народ! В этот день в прошлом году я говорил о том, что мы вернемся. Что мы вернемся в Крым", – отметил он.

Президент напомнил, что советская власть начала принудительную депортацию коренного народа Крыма – крымских татар – 18 мая 1944 года. Тогда народ был поставлен на грань выживания, во время депортации и после нее почти половина принудительно переселенных людей погибла, сказал Зеленский.

"Почти половина народа! Это было сознательное преступление тирании против народа и против человечности как таковой. Сегодня мы снова обращаемся к тому, что было пережито тогда. И делаем это в условиях, когда потомки этой тирании не только во второй раз пытаются лишить крымских татар их дома – еще с 2014 года. Но и когда они хотят отобрать дом уже у всего многомиллионного украинского народа – у всех, кто живет на нашей земле. Значительные территории – под оккупацией российской армии. Там созданы так называемые фильтрационные лагеря, через которые проводят сотни тысяч человек. Оккупанты уничтожают наши города и села. Они заставили более 12 млн украинцев и украинок покинуть свои дома. И они снова, как и 78 лет назад, принудительно депортируют сотни тысяч наших людей на чужбину – в отдаленные районы", – продолжил он.

Зеленский отметил, что в прошлом году цитировал строки стихотворения крымскотатарской поэтессы Лилии Буджуровой "Когда мы вернемся" – в произведении подчеркивается, что "незваным гостям" придется вспомнить, откуда они сами, когда крымскотатарский народ вернется домой.

"И вот в этом году, в дни этой войны, мы доказываем: Украина действительно возвращается. Правда возвращается. И народ возвращается, – добавил Зеленский. – В 1944 году, выселяя крымских татар с их земли, тогдашние палачи народа были уверены, что никто из переселенных не вернется домой в Крым. Сегодня, пытаясь оккупировать Украину и разрушить нашу жизнь, нынешние палачи народа тоже были уверены, что у них все получится и что мы якобы не выдержим. А мы выдержали. И боремся, чтобы вернуться в каждый уголок нашего дома. И возвращаемся".

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