ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Суд в России отправил пятерых крымских татар в тюрьму по делу "Хизб ут-Тахрир"

Крымских татар задержали в марте 2019 года
Крымских татар задержали в марте 2019 года
Фото: crimean-solidarity.org

Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону приговорил к лишению свободы на срок от 12 до 14 лет по делу "Хизб ут-Тахрир" крымских татар Тофика Абдулгазиева, Владлена Абдулкадырова, Иззета Абдуллаева, Меджита Абдурахманова и Биляла Адилова. Об этом 12 мая проинформировала "Крымская солидарность".

Звукооператора Абдулгазиева, техника мобильных телефонов Абдулкадырова, газоэлектросварщика Абдуллаева, столяра и строителя Абдурахманова суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима с первыми пятью годами в тюрьме и ограничением свободы на один год после освобождения.

Строителя Адилова приговорили к 14 годам колонии с первыми пятью годами в тюрьме и ограничением свободы на один год и шесть месяцев.

Прокурор просил дать всем подсудимым по 15 лет колонии, отмечают правозащитники.

Адвокат Эмиль Курбединов назвал приговоры "ожидаемыми".

"Эти сроки абсолютно незаконные и строятся на показаниях скрытых свидетелей, являющихся агентами ФСБ. Мы, конечно же, надеемся, что столько они сидеть не будут и выйдут в скором будущем. Никто из них не сломался в этих тяжких, невыносимых условиях следственного изолятора. Они достойно проходят это испытание, потому что понимают, что это не их личное дело, а всего нашего народа", – заявил он.

По данным "Крымской солидарности", сейчас на оккупированном полуострове "по подобным обвинениям арестовано, находится под следствием и осуждено уже более 80 человек, их количество растет с каждым новым обыском".

Абдулгазиева, Абдулкадырова, Абдуллаева, Абдурахманова и Адилова задержали в марте 2019 года в числе 24 крымских татар, их подозревали в участии в "Хизб ут-Тахрир". Это международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Россия, Крым, тюрьма, правозащитники, ФСБ, крымские татары, Ростов-на-Дону, приговор, военный суд, Хизб ут-Тахрир, Эмиль Курбединов, суд, прокурор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ
  "Он писал, что в мой дом зашли рашисты, что в Украине убивают. Ему позвонили: "Тебя посадят". Билык заявила, что ее экс-супруг выехал из РФ
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список
Алина ГРЕЧАНАЯ
  "Сколько еще ей нужно тех проклятых денег?" Суханов заявил, что Повалий, которая пела перед оккупантами, представляет интерес для психиатров
  "Сколько еще ей нужно тех проклятых денег?" Суханов заявил, что Повалий, которая пела перед оккупантами, представляет интерес для психиатров
"Я в восторге". 37-летняя дочь Оззи Осборна сообщила, что вскоре впервые станет матерью
"Я в восторге". 37-летняя дочь Оззи Осборна сообщила, что вскоре впервые станет матерью
"Я закопался и в шапке". Служащий в теробороне Юрий Луценко показал фото из окопа
"Я закопался и в шапке". Служащий в теробороне Юрий Луценко показал фото из окопа
  "Он уже возглавляет всю тероборону своего района". Полякова, которая уехала с детьми во Францию, рассказала, когда в последний раз виделась с мужем
  "Он уже возглавляет всю тероборону своего района". Полякова, которая уехала с детьми во Францию, рассказала, когда в последний раз виделась с мужем
  "Мы больше не можем жить в парадигме, что все будет хорошо". Клопотенко рассказал, какой будет Украина через 10 лет
  "Мы больше не можем жить в парадигме, что все будет хорошо". Клопотенко рассказал, какой будет Украина через 10 лет
"Они реально способны только на шлак". Цимбалюк высказался о российских актерах, которые снимались в сериалах в Украине
"Они реально способны только на шлак". Цимбалюк высказался о российских актерах, которые снимались в сериалах в Украине
  "Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем
  "Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует
"Есть надежда, что приедет". Волонтеры заявили, что спасенная в Бородянке кошка находится в барокамере, а ее хозяйка еще не вернулась домой
"Есть надежда, что приедет". Волонтеры заявили, что спасенная в Бородянке кошка находится в барокамере, а ее хозяйка еще не вернулась домой
"Прямо сейчас Харьков танцует". Козловский выступил в харьковском метро. Видео
"Прямо сейчас Харьков танцует". Козловский выступил в харьковском метро. Видео
"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал
"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал
Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео
Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео
  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить
  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить
  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео
  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ (466662)
2
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (142315)
3
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (94258)
4
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера (84201)
5
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (84113)
6
"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ (81720)
7
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (68038)
8
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022" (34571)
 
 
 
 