Суд в России отправил пятерых крымских татар в тюрьму по делу "Хизб ут-Тахрир"

Звукооператора Абдулгазиева, техника мобильных телефонов Абдулкадырова, газоэлектросварщика Абдуллаева, столяра и строителя Абдурахманова суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима с первыми пятью годами в тюрьме и ограничением свободы на один год после освобождения.

Строителя Адилова приговорили к 14 годам колонии с первыми пятью годами в тюрьме и ограничением свободы на один год и шесть месяцев.

Прокурор просил дать всем подсудимым по 15 лет колонии, отмечают правозащитники.

Адвокат Эмиль Курбединов назвал приговоры "ожидаемыми".

"Эти сроки абсолютно незаконные и строятся на показаниях скрытых свидетелей, являющихся агентами ФСБ. Мы, конечно же, надеемся, что столько они сидеть не будут и выйдут в скором будущем. Никто из них не сломался в этих тяжких, невыносимых условиях следственного изолятора. Они достойно проходят это испытание, потому что понимают, что это не их личное дело, а всего нашего народа", – заявил он.

По данным "Крымской солидарности", сейчас на оккупированном полуострове "по подобным обвинениям арестовано, находится под следствием и осуждено уже более 80 человек, их количество растет с каждым новым обыском".

Абдулгазиева, Абдулкадырова, Абдуллаева, Абдурахманова и Адилова задержали в марте 2019 года в числе 24 крымских татар, их подозревали в участии в "Хизб ут-Тахрир". Это международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.