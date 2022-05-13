МИД Украины выразил протест в связи с приговорами пятерым крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир"

"МИД Украины выражает протест в связи с противозаконным решением Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону от 12 мая об осуждении к лишению свободы сроком от 12 до 14 лет пяти граждан Украины – Тофика Абдулгазиева, Владлена Абдулкадырова, Иззета Абдулаева, Меджита Абдурахманова, Билала Адилова – по делу так называемой "второй Cимферопольской группы "Хизб ут-Тахрир", – говорится в заявлении.

Все пять фигурантов являются участниками правозащитного движения "Крымская солидарность".

"Они были задержаны в марте 2019 года силовыми структурами РФ на территории временно оккупированного Крыма после массовых обысков в домах крымских татар, а впоследствии незаконно перемещены на территорию РФ и безосновательно обвинены российской стороной, среди прочего, в участии в деятельности "террористической организации "Хизб ут-Тахрир", – заявили в МИД.

По данным ведомства, с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым, по обвинениям в причастности к "Хизб ут-Тахрир" арестованы 90 человек, большинство из которых – крымские татары.

"Эти приговоры являются очередным подтверждением агрессивной политики России, направленной на уничтожение крымских татар и их идентичности. Россия должна отменить решение суда и освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить любые политические преследования и репрессии против представителей крымскотатарского народа. Призываем международное сообщество осудить применение РФ практики судебных преследований граждан Украины на временно оккупированных территориях, усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на нее и потребовать прекращения нарушений норм международного гуманитарного права на всех оккупированных Россией территориях Украины", – говорится в заявлении.

Абдулгазиева, Абдулкадырова, Абдуллаева, Абдурахманова и Адилова задержали в марте 2019 года в числе 24 крымских татар, их подозревали в участии в "Хизб ут-Тахрир". Это международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

12 мая 2022 года звукооператора Абдулгазиева, техника мобильных телефонов Абдулкадырова, газоэлектросварщика Абдуллаева, столяра и строителя Абдурахманова суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима с первыми пятью годами в тюрьме и ограничением свободы на один год после освобождения. Строителя Адилова приговорили к 14 годам колонии с первыми пятью годами в тюрьме и ограничением свободы на один год и шесть месяцев.

Прокурор просил дать всем подсудимым по 15 лет колонии, отмечают правозащитники.