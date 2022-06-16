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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия не хочет мира. Ее цель – сломать Украину и Европу

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Зеленский: Государство-агрессор должно начать искать мир, а пока Россия ищет только новые способы, чтобы запугать Европу
Зеленский: Государство-агрессор должно начать искать мир, а пока Россия ищет только новые способы, чтобы запугать Европу
Фото: ЕРА

Россия не готова предпринимать реальные шаги для прекращения войны, которую ведет против Украины, ее цель – сломать Украину и Европу. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 июня в Киеве на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Запись брифинга обнародовали в Telegram Офиса президента. 

"Затронули сегодня темы дипломатических усилий, которые прилагаются разными сторонами, чтобы восстановить мир. Все видят, что единственным препятствием для всех этих усилий является неготовность Российской Федерации к реальным действиям, к реальным переговорам, направленным на восстановление мира. Россия не хочет мира, она ничего не хочет, кроме войны. Прямо в эти минуты, когда мы находимся в Мариинском дворце, российские войска продолжают жестокое наступление на Донбассе, усиливают свою группировку в Харьковской области и укрепляют плацдармы на юге нашего государства", – рассказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что Россия должна осознать, что миру нет альтернативы.

"Государство-агрессор должно начать искать мир, а пока все мы видим и слышали сегодня, когда зазвучала сирена воздушной тревоги, что Россия ищет только новые способы, чтобы запугать Европу и захватить больше и больше нашей земли. Цель России в этой войне – сломать Украину и из-за этого сломать Европу в целом. Россия хочет показать, что европейское объединение якобы не способно быть эффективным и что европейские ценности не могут сработать для защиты свободы. Мы можем, а значит, и должны сломать этот сценарий и доказать им, что Европа и дальше будет свободной, демократической и – главное – объединенной", – добавил президент Украины. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины. 

В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, Румыния, Италия, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Марио Драги, Олаф Шольц
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