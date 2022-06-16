Зеленский: Россия не хочет мира. Ее цель – сломать Украину и Европу

Запись брифинга обнародовали в Telegram Офиса президента.

"Затронули сегодня темы дипломатических усилий, которые прилагаются разными сторонами, чтобы восстановить мир. Все видят, что единственным препятствием для всех этих усилий является неготовность Российской Федерации к реальным действиям, к реальным переговорам, направленным на восстановление мира. Россия не хочет мира, она ничего не хочет, кроме войны. Прямо в эти минуты, когда мы находимся в Мариинском дворце, российские войска продолжают жестокое наступление на Донбассе, усиливают свою группировку в Харьковской области и укрепляют плацдармы на юге нашего государства", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия должна осознать, что миру нет альтернативы.

"Государство-агрессор должно начать искать мир, а пока все мы видим и слышали сегодня, когда зазвучала сирена воздушной тревоги, что Россия ищет только новые способы, чтобы запугать Европу и захватить больше и больше нашей земли. Цель России в этой войне – сломать Украину и из-за этого сломать Европу в целом. Россия хочет показать, что европейское объединение якобы не способно быть эффективным и что европейские ценности не могут сработать для защиты свободы. Мы можем, а значит, и должны сломать этот сценарий и доказать им, что Европа и дальше будет свободной, демократической и – главное – объединенной", – добавил президент Украины.

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