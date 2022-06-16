Россия будет отчаянно искать какую-то форму победы, какой бы незначительной она ни была – британский министр обороны

Уоллес (на фото) признал, что в Европе сильно растут цены, но общество осознает, что это Россия использует продовольствие и энергоносители как оружие Фото: ЕРА

По его оценке, армия России на данном этапе войны в очень трудном положении из-за исчерпывающихся резервов и морального духа, и это делает для нее "тяжелее каждый метр" поля боя.

В связи с этим, по мнению Уоллеса, РФ будет "отчаянно пытаться найти какую-то форму победы, какой бы незначительной она ни была".

Уоллес отметил, что оккупанты находятся "в поле" уже несколько месяцев, они были мобилизованы задолго до вторжения. Ни одна армия не предназначена для того, чтобы так долго сражаться, при плохом оснащении и больших потерях, отмечает он.

"Я думаю, что ключ здесь в том, как быстро Украина развернет тяжелое вооружение и как быстро перейдет в контратаку. Вот почему Запад очень хочет помочь с обучением команд и убедиться, что орудия будут применяться эффективно", – добавил министр обороны.

Он похвалил решимость Украины, заявив, что он "осторожно оптимистичен" в отношении того, что моральное преимущество и поддержка Европы помогут ей остановить наступление РФ и развернуть направление атаки.

На вопрос о том, не смогут ли экономические трудности, вызванные войной, изменить мировое общественное мнение против Украины и лишить ее поддержки НАТО, Уоллес признал, что в Европе сильно растут цены, но общество осознает, что это Россия использует продовольствие и энергоносители как оружие.

"Все правительства должны управлять общественным мнением и объяснять людям, почему что-то делается от их имени", – объяснил свою позицию глава оборонного ведомства.