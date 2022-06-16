Россия будет отчаянно искать какую-то форму победы, какой бы незначительной она ни была – британский министр обороны

По его оценке, армия России на данном этапе войны в очень трудном положении из-за исчерпывающихся резервов и морального духа, и это делает для нее "тяжелее каждый метр" поля боя.
В связи с этим, по мнению Уоллеса, РФ будет "отчаянно пытаться найти какую-то форму победы, какой бы незначительной она ни была".
Уоллес отметил, что оккупанты находятся "в поле" уже несколько месяцев, они были мобилизованы задолго до вторжения. Ни одна армия не предназначена для того, чтобы так долго сражаться, при плохом оснащении и больших потерях, отмечает он.
"Я думаю, что ключ здесь в том, как быстро Украина развернет тяжелое вооружение и как быстро перейдет в контратаку. Вот почему Запад очень хочет помочь с обучением команд и убедиться, что орудия будут применяться эффективно", – добавил министр обороны.
Он похвалил решимость Украины, заявив, что он "осторожно оптимистичен" в отношении того, что моральное преимущество и поддержка Европы помогут ей остановить наступление РФ и развернуть направление атаки.
На вопрос о том, не смогут ли экономические трудности, вызванные войной, изменить мировое общественное мнение против Украины и лишить ее поддержки НАТО, Уоллес признал, что в Европе сильно растут цены, но общество осознает, что это Россия использует продовольствие и энергоносители как оружие.
"Все правительства должны управлять общественным мнением и объяснять людям, почему что-то делается от их имени", – объяснил свою позицию глава оборонного ведомства.
По данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Представители западной разведки считают, что война России в Украине находится в критической стадии, которая может определить долгосрочный исход конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники. По данным телеканала, западные чиновники рассматривают три основных сценария, как дальше может развиваться война России против Украины: 1)Россия может продолжать пошагово добиваться незначительных успехов на Донбассе; 2) ни одна из сторон не сможет продвигаться и война будет тянуться в позиционной фазе месяцами или даже годами с большими потерями для обеих сторон и последствиями для мировой экономики; 3)Россия может пересмотреть свои военные цели, объявить о "победе" и попытаться подготовить почву для завершения боевых действий.