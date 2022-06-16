Европе нужно действовать смело, чтобы разблокировать украинские порты – Драги

Драги: Я думаю, что мы можем сделать все возможное, чтобы не довести ситуацию до драматической Фото: ЕРА

Об этом Драги заявил в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Видео обнародовали в YouTube Офиса президента.

"Что касается отгрузки зерна и заблокированных судов в украинских портах... есть время, чтобы разблокировать порты. Урожай будет в основном в сентябре. Я думаю, что мы можем сделать все возможное, чтобы не довести ситуацию до драматической… Чтобы избежать страшного кризиса, мы должны обеспечить безопасную транспортировку зерна. Это не должно вылиться в мировую катастрофу. Для этого нам надо сосредоточиться, как организовать вывоз зерна через Черное море", – заявил премьер Италии.

Драги сказал, что Россия не идет навстречу в этом вопросе.

"Нам надо бороться с этой проблемой храбро, со смелостью, которые проявил президент Зеленский. И мы, европейцы, должны действовать все вместе", – добавил он.

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