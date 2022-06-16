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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Европе нужно действовать смело, чтобы разблокировать украинские порты – Драги

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Драги: Я думаю, что мы можем сделать все возможное, чтобы не довести ситуацию до драматической
Драги: Я думаю, что мы можем сделать все возможное, чтобы не довести ситуацию до драматической
Фото: ЕРА

Европа должна действовать совместно для разблокирования экспорта продовольствия из Украины, заявил 16 июня премьер-министр Италии Марио Драги. По его мнению, для разблокирования портов есть время до сентября.

Об этом Драги заявил в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Видео обнародовали в YouTube Офиса президента.

"Что касается отгрузки зерна и заблокированных судов в украинских портах... есть время, чтобы разблокировать порты. Урожай будет в основном в сентябре. Я думаю, что мы можем сделать все возможное, чтобы не довести ситуацию до драматической… Чтобы избежать страшного кризиса, мы должны обеспечить безопасную транспортировку зерна. Это не должно вылиться в мировую катастрофу. Для этого нам надо сосредоточиться, как организовать вывоз зерна через Черное море", – заявил премьер Италии. 

Драги сказал, что Россия не идет навстречу в этом вопросе. 

"Нам надо бороться с этой проблемой храбро, со смелостью, которые проявил президент Зеленский. И мы, европейцы, должны действовать все вместе", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. 

По оценке Министерства инфраструктуры, 70–75% всего экспорта Украины, в том числе и зерновых, приходилось на морские порты. После начала полномасштабного вторжения этот коридор заблокирован.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. The Economist пишет, что в результате блокады Черного моря в портах Украины "застряли" около 25 млн тонн кукурузы и пшеницы, что эквивалентно годовому потреблению всех менее развитых стран мира. Издание связывает происходящее с попыткой страны-оккупанта "задушить экономику Украины". 

Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия. 13 июня первые 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому маршруту.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Италия, урожай, война России против Украины, визит, морские порты Украины, Марио Драги, зерно
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