Зеленский согласовал позиции с Джонсоном накануне "важных международных мероприятий"

Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"На постоянной связи с Борисом Джонсоном. Согласовали позиции накануне важных международных мероприятий. Обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и угрозы продовольственной безопасности", – написал Зеленский.

На постійному зв'язку з @BorisJohnson . Узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та загрози продовольчій безпеці.

Последний раз Зеленский беседовал с Джонсоном 6 июня. Политики, в частности, обсудили ситуацию на фронте, поставки оружия Украине, работу над гарантиями безопасности, а также пути избежания продовольственного кризиса в мире и разблокировку украинских портов.

Контекст:

23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил 9 июня, что Зеленский примет участие в саммите НАТО в Мадриде (Испания), который запланирован на 29–30 июня.

Зеленский заявлял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".