Украина готовит план Б на случай невозможности разблокировать морские порты – Минагрополитики

Он отметил, что без разблокировки морских путей Украина не сможет реализовать свой экспортный потенциал, но для безопасной транспортировки по морю нужно, в частности, достаточно противокорабельного оружия и гарантированное военное сопровождение.
"Поэтому продолжается работа по этому направлению. Когда будут конечные согласованные с Украиной детали, сможем сообщить", – отметил замминистра.
По его словам, Украина уже готовит дополнительные мощности по хранению, чтобы в случае отсутствия экспорта через порты хранить и прошлогодние остатки, и новый урожай.
"Учитывая переходные остатки с прошлого года и прогноз урожайности этого года, может быть дефицит в пределах 10–15 млн тонн. Поэтому сейчас как план Б для хранения зерна при невозможности быстрого экспорта завозятся мобильные элеваторные банки и рукава, чтобы иметь в резерве потенциальное оборудование для хранения этих дополнительных тонн", – рассказал Высоцкий.
Он отметил, что всего в Украине тысячи элеваторных мощностей, которые распределены по всей территории Украины.
По словам Высоцкого, сейчас приближается сезон меньших цен на сельхозпродукцию и молочные продукты, поэтому "если не будет макровызовов, например, дальнейшего роста цен на топливо или других факторов, которые могут влиять на цену", предпосылок для повышения цен в Украине с точки зрения аграрного цикла сейчас нет.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины.
По оценке Министерства инфраструктуры, 70–75% всего экспорта Украины, в том числе и зерновых, приходилось на морские порты. После начала полномасштабного вторжения этот коридор заблокирован.
По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. The Economist пишет, что в результате блокады Черного моря в портах Украины "застряли" около 25 млн тонн кукурузы и пшеницы, что эквивалентно годовому потреблению всех менее развитых стран мира. Издание связывает происходящее с попыткой страны-оккупанта "задушить экономику Украины".
Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Россия хочет снятия санкций за разблокирование украинских портов. В ОП называют это "типичным поведением террориста".
МИД Украины сообщал, что государство совместно с ООН и международными партнерами нарабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции. Украина отвергнет любые договоренности, не учитывающие ее интересы в этом вопросе, подчеркивали в министерстве 7 июня.