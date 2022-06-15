Украина готовит план Б на случай невозможности разблокировать морские порты – Минагрополитики

Если Украина не сможет разблокировать морские пути экспорта, ей придется хранить невывезенный урожай, отметили в Минагрополитики Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Он отметил, что без разблокировки морских путей Украина не сможет реализовать свой экспортный потенциал, но для безопасной транспортировки по морю нужно, в частности, достаточно противокорабельного оружия и гарантированное военное сопровождение.

"Поэтому продолжается работа по этому направлению. Когда будут конечные согласованные с Украиной детали, сможем сообщить", – отметил замминистра.

По его словам, Украина уже готовит дополнительные мощности по хранению, чтобы в случае отсутствия экспорта через порты хранить и прошлогодние остатки, и новый урожай.

"Учитывая переходные остатки с прошлого года и прогноз урожайности этого года, может быть дефицит в пределах 10–15 млн тонн. Поэтому сейчас как план Б для хранения зерна при невозможности быстрого экспорта завозятся мобильные элеваторные банки и рукава, чтобы иметь в резерве потенциальное оборудование для хранения этих дополнительных тонн", – рассказал Высоцкий.

Он отметил, что всего в Украине тысячи элеваторных мощностей, которые распределены по всей территории Украины.

По словам Высоцкого, сейчас приближается сезон меньших цен на сельхозпродукцию и молочные продукты, поэтому "если не будет макровызовов, например, дальнейшего роста цен на топливо или других факторов, которые могут влиять на цену", предпосылок для повышения цен в Украине с точки зрения аграрного цикла сейчас нет.