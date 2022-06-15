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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина готовит план Б на случай невозможности разблокировать морские порты – Минагрополитики

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Если Украина не сможет разблокировать морские пути экспорта, ей придется хранить невывезенный урожай, отметили в Минагрополитики
Если Украина не сможет разблокировать морские пути экспорта, ей придется хранить невывезенный урожай, отметили в Минагрополитики
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Украина продолжает работать над вопросом транспортировки зерновых морскими путями совместно с международными партнерами. Об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщила пресс-служба ведомства.

Он отметил, что без разблокировки морских путей Украина не сможет реализовать свой экспортный потенциал, но для безопасной транспортировки по морю нужно, в частности, достаточно противокорабельного оружия и гарантированное военное сопровождение.

"Поэтому продолжается работа по этому направлению. Когда будут конечные согласованные с Украиной детали, сможем сообщить", – отметил замминистра.

По его словам, Украина уже готовит дополнительные мощности по хранению, чтобы в случае отсутствия экспорта через порты хранить и прошлогодние остатки, и новый урожай.

"Учитывая переходные остатки с прошлого года и прогноз урожайности этого года, может быть дефицит в пределах 10–15 млн тонн. Поэтому сейчас как план Б для хранения зерна при невозможности быстрого экспорта завозятся мобильные элеваторные банки и рукава, чтобы иметь в резерве потенциальное оборудование для хранения этих дополнительных тонн", – рассказал Высоцкий.

Он отметил, что всего в Украине тысячи элеваторных мощностей, которые распределены по всей территории Украины.

По словам Высоцкого, сейчас приближается сезон меньших цен на сельхозпродукцию и молочные продукты, поэтому "если не будет макровызовов, например, дальнейшего роста цен на топливо или других факторов, которые могут влиять на цену", предпосылок для повышения цен в Украине с точки зрения аграрного цикла сейчас нет.

Контекст:

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. 

По оценке Министерства инфраструктуры, 70–75% всего экспорта Украины, в том числе и зерновых, приходилось на морские порты. После начала полномасштабного вторжения этот коридор заблокирован.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. The Economist пишет, что в результате блокады Черного моря в портах Украины "застряли" около 25 млн тонн кукурузы и пшеницы, что эквивалентно годовому потреблению всех менее развитых стран мира. Издание связывает происходящее с попыткой страны-оккупанта "задушить экономику Украины". 

Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия хочет снятия санкций за разблокирование украинских портов. В ОП называют это "типичным поведением террориста".

МИД Украины сообщал, что государство совместно с ООН и международными партнерами нарабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции. Украина отвергнет любые договоренности, не учитывающие ее интересы в этом вопросе, подчеркивали в министерстве 7 июня.

Теги: экономика, продукты, экспорт, урожай, Министерство аграрной политики, война России против Украины, Тарас Высоцкий, морские порты Украины, море, зерно
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