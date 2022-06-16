Аксенов признался, что РФ продает в оккупированном Севастополе украденное в Украине зерно

Аксенов сказал, что зерно из оккупированных Херсонской и Запорожской областей "проходит транзитом" в Крым Фото: Аксёнов Z 82 / Telegram

Об этом Аксенов заявил в эфире российского канала "Крым 24", его цитирует проект "Крым. Реалии".

Он сказал, что зерно из оккупированных Херсонской и Запорожской областей в Крым "проходит транзитом, далее идет в Севастополь на продажу".

"Мы сами себя обеспечиваем зерном", – заявил Аксенов.

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