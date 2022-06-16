Аксенов признался, что РФ продает в оккупированном Севастополе украденное в Украине зерно

Об этом Аксенов заявил в эфире российского канала "Крым 24", его цитирует проект "Крым. Реалии".
Он сказал, что зерно из оккупированных Херсонской и Запорожской областей в Крым "проходит транзитом, далее идет в Севастополь на продажу".
"Мы сами себя обеспечиваем зерном", – заявил Аксенов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По информации Минагрополитики Украины на 30 мая, российские оккупанты украли около 0,5 млн тонн зерна с захваченных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он не ответил прямо, но и не стал отрицать воровство.
Кроме того, из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт.
Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия. 13 июня первые 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому маршруту.