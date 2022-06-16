Германия будет поставлять Украине оружие столько, сколько будет необходимо – Шольц

"Германия уже давно сломала свою государственную традицию: мы начали поставлять Украине оружие. И мы будем делать это и в дальнейшем, сколько Украине будет необходимо", – сказал он.
Шольц рассказал, что Германия приняла более 800 тыс. украинских беженцев за период с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России, а также учит украинских военных пользоваться оружием, которое предоставляет Запад.
"Мы также пообещали, что поставим установки IRIS, которые будут защищать целые города от воздушных налетов. Также мы договорились с США и Великобританией, что будем поставлять ракетные системы залпового огня. Мои коллеги и я приехали сегодня в Киев с четким месседжем: Украина – часть европейской семьи", – добавил он.
Зеленский на этой же пресс-конференции сказал, что для Украины важны поставки оружия, анонсированные Шольцем.
"Особенное внимание мы уделили противовоздушной обороне. Установки IRIS для нас очень важны, – отметил он. – Статистика прилетов ракет – 10–15 ракет ежедневно, поэтому мы очень хотим получить мощную ПВО". По словам Зеленского, Украине нужно много таких установок.
16 июня Шольц, а также президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским, а потом провели совместную пресс-конференцию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.
После встречи глав минобороны разных стран 26 апреля на базе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.
Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.
10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000. Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и т.д.
1 июня во время выступления в парламенте ФРГ Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Глава МИД Германии Анналена Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы. По данным посла Украины в Германии Андрея Мельника, их использование может начаться в октябре.