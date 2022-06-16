Германия будет поставлять Украине оружие столько, сколько будет необходимо – Шольц

Шольц: Мои коллеги и я приехали сегодня в Киев с четким месседжем: Украина – часть европейской семьи Фото: ЕРА

"Германия уже давно сломала свою государственную традицию: мы начали поставлять Украине оружие. И мы будем делать это и в дальнейшем, сколько Украине будет необходимо", – сказал он.

Шольц рассказал, что Германия приняла более 800 тыс. украинских беженцев за период с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России, а также учит украинских военных пользоваться оружием, которое предоставляет Запад.

"Мы также пообещали, что поставим установки IRIS, которые будут защищать целые города от воздушных налетов. Также мы договорились с США и Великобританией, что будем поставлять ракетные системы залпового огня. Мои коллеги и я приехали сегодня в Киев с четким месседжем: Украина – часть европейской семьи", – добавил он.

Зеленский на этой же пресс-конференции сказал, что для Украины важны поставки оружия, анонсированные Шольцем.

"Особенное внимание мы уделили противовоздушной обороне. Установки IRIS для нас очень важны, – отметил он. – Статистика прилетов ракет – 10–15 ракет ежедневно, поэтому мы очень хотим получить мощную ПВО". По словам Зеленского, Украине нужно много таких установок.

16 июня Шольц, а также президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским, а потом провели совместную пресс-конференцию.

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