Лидеры Франции, ФРГ, Италии и Румынии видят окончание войны и мир для Украины таким, каким его видит наш народ – Зеленский

Об этом 16 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что сегодня "действительно исторический день" – Украина "почувствовала поддержку сразу четырех мощных европейских государств".

"Для меня было важно услышать от лидеров… фундаментальную вещь – они соглашаются, что окончание войны и мир для Украины должны быть такими, как их видит Украина. Как видит наш народ", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил Италию "за принципиальную политическую поддержку, за макрофинансовую и оборонную помощь", а Румынию – "за оборонную помощь, за содействие в транзите наших товаров, в том числе зерна".

По словам Зеленского, Франция предоставит Украине дополнительные артиллерийские установки Caesar.

"Это очень важно для нашей защиты. Также сегодня президент Макрон откровенно говорил о том, что европейская поддержка Украины должна быть такой, чтобы ощущалось, что мы вместе защищаем одинаковые ценности, защищаем Европу", – подчеркнул глава государства.

Германия, продолжил Зеленский, подтвердила предоставление Украине средств ПВО и дальнейшую поддержку.

"Кстати, когда сегодня четыре лидера приехали в Киев, это совпало с началом воздушной тревоги. Россия создала такой фон, чтобы все слышали эти сирены, чтобы сделать напряженную атмосферу. Но никто не испугался, и это только вдохновляло нас быть максимально конкретными и договариваться ради наших интересов – ради всех украинцев и ради всех в Европе", – резюмировал президент Украины.

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