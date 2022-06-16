ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия и Франция не будут требовать от Украины уступок – Макрон и Шольц о переговорах с РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макрон: Наша позиция всегда была четкой, мы всегда поддерживали Украину и украинский народ
Макрон: Наша позиция всегда была четкой, мы всегда поддерживали Украину и украинский народ
Фото: ЕРА

Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 16 июня в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, запись общения лидеров со СМИ опубликовали на YouTube-канале Офиса президента. 

В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ Макрон заявлял, что не следует унижать Россию, чтобы можно было найти дипломатический выход из войны РФ против Украины. Как говорил Зеленский, Макрон "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между Украиной и Россией и считал, что Путину нужно "сохранить лицо". Украинские журналисты напомнили ему об этом и спросили, не идет ли речь об обмене украинских территорий на мир.   

"Наша позиция всегда была четкой, мы всегда поддерживали Украину и украинский народ, – отреагировал Макрон. – Когда-то этот конфликт должен остановиться. И в этот момент должны быть переговоры. Но я уже подчеркнул: условия переговоров и формат будут определяться Украиной. Ни Германия, ни Франция никогда не будут переговорщиками за спиной Украины, никогда не будут требовать уступок от Украины. Этого никогда не было и не будет. Мы тут, чтобы выступать как требовательный посредник, но не будем требовать уступок". 

Макрон еще раз подчеркнул, что переговоры с РФ будут вестись только на условиях Украины.  

Шольц, которому тоже был адресован вопрос о переговорах с Россией, сказал, что "только Украина, ее президент, народ и парламент могут решить, что важно для них".

"Мы можем только договариваться о мире в их понимании. Это абсолютно понятно для меня, – добавил канцлер Германии. – Россия не имеет права добиваться того, чего она хочет. Этого нельзя требовать от Украины. Не могут быть исполнены российские требования, которые она предъявляет к Украине". 

Драги в ходе этого же брифинга сказал, что мир с Россией должен быть достигнут на условиях Украины

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Шольц, Макрон и Драги вместе прибыли в Киев утром 16 июня, через несколько часов в страну прибыл президент Румынии. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским

Макрон на пресс-конференции в Киеве заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Зеленский по итогам встречи говорил о единстве, а также высказал ожидание, что партнеры предоставят стране тяжелое вооружение.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, Франция, переговоры, война России против Украины, пресс-конференция, Марио Драги
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Внутри только застывший ужас и холод". Loboda побывала в разрушенном доме в Ирпене. Видео
"Внутри только застывший ужас и холод". Loboda побывала в разрушенном доме в Ирпене. Видео
  Полякова о Виннике: Олег не предатель. У него серьезные проблемы
  Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы
28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото
28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (113253)
2
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (88764)
3
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (75000)
4
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (70229)
5
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (50348)
6
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (37872)
7
"Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем (36739)
8
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (33054)
 
 
 
 