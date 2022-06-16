Германия и Франция не будут требовать от Украины уступок – Макрон и Шольц о переговорах с РФ

Макрон: Наша позиция всегда была четкой, мы всегда поддерживали Украину и украинский народ Фото: ЕРА

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 16 июня в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, запись общения лидеров со СМИ опубликовали на YouTube-канале Офиса президента.

В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ Макрон заявлял, что не следует унижать Россию, чтобы можно было найти дипломатический выход из войны РФ против Украины. Как говорил Зеленский, Макрон "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между Украиной и Россией и считал, что Путину нужно "сохранить лицо". Украинские журналисты напомнили ему об этом и спросили, не идет ли речь об обмене украинских территорий на мир.

"Наша позиция всегда была четкой, мы всегда поддерживали Украину и украинский народ, – отреагировал Макрон. – Когда-то этот конфликт должен остановиться. И в этот момент должны быть переговоры. Но я уже подчеркнул: условия переговоров и формат будут определяться Украиной. Ни Германия, ни Франция никогда не будут переговорщиками за спиной Украины, никогда не будут требовать уступок от Украины. Этого никогда не было и не будет. Мы тут, чтобы выступать как требовательный посредник, но не будем требовать уступок".

Макрон еще раз подчеркнул, что переговоры с РФ будут вестись только на условиях Украины.

Шольц, которому тоже был адресован вопрос о переговорах с Россией, сказал, что "только Украина, ее президент, народ и парламент могут решить, что важно для них".

"Мы можем только договариваться о мире в их понимании. Это абсолютно понятно для меня, – добавил канцлер Германии. – Россия не имеет права добиваться того, чего она хочет. Этого нельзя требовать от Украины. Не могут быть исполнены российские требования, которые она предъявляет к Украине".

Драги в ходе этого же брифинга сказал, что мир с Россией должен быть достигнут на условиях Украины.

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