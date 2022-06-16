Зеленский: Я не уверен, что сегодня в мире есть лидер, который может в одиночку заставить Путина прекратить войну

Запись брифинга опубликовали на YouTube-канале Офиса президента.
Отвечая на вопрос журналистов о переговорах президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным, он сказал, что разговаривать президенту Франции с главой Кремля или нет – "в любом случае" решение самого Макрона.
"Я не уверен, что сегодня есть возможность, что президент России готов что-то слушать. Мне кажется, он находится в стадии, когда принимает решение, а потом уже с кем-то разговаривает. Мне кажется, что в таком порядке принятия решений – не обсуждая, сначала действовать а потом думать – прекратить войну невозможно. Поэтому я не уверен, что сегодня в мире есть лидер, который может в одиночку заставить Путина прекратить войну. Только коллективно, только объединившись. Это действительно будет сила, которая остановит РФ", – сказал Зеленский.
По словам президента, он имел контакт с Макроном, когда тот вел переговоры с Путиным.
Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.
Очередной разговор с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом, и беседа длилась 80 минут. Политики уговаривали президента РФ вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали".