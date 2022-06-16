Зеленский: Я не уверен, что сегодня в мире есть лидер, который может в одиночку заставить Путина прекратить войну

Зеленский: Мне кажется, что в таком порядке принятия решений – не обсуждая, сначала действовать, а потом думать – прекратить войну невозможно Фото: ЕРА

Запись брифинга опубликовали на YouTube-канале Офиса президента.

Отвечая на вопрос журналистов о переговорах президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным, он сказал, что разговаривать президенту Франции с главой Кремля или нет – "в любом случае" решение самого Макрона.

"Я не уверен, что сегодня есть возможность, что президент России готов что-то слушать. Мне кажется, он находится в стадии, когда принимает решение, а потом уже с кем-то разговаривает. Мне кажется, что в таком порядке принятия решений – не обсуждая, сначала действовать а потом думать – прекратить войну невозможно. Поэтому я не уверен, что сегодня в мире есть лидер, который может в одиночку заставить Путина прекратить войну. Только коллективно, только объединившись. Это действительно будет сила, которая остановит РФ", – сказал Зеленский.

По словам президента, он имел контакт с Макроном, когда тот вел переговоры с Путиным.