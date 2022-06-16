Геннадий Гудков: Думаю, Янукович был агентом влияния российских спецслужб

Он рассказал, что Путин "очень сильно переживал" по поводу Оранжевой революции, которая произошла в Украине в 2004 году, после чего президентом в Украине стал Виктор Ющенко, а премьер-министром – Юлия Тимошенко.
"Он очень сильно переживал по поводу Ющенко, Тимошенко. Это для него был очень большой стресс, гигантский. Тогда началась серьезная работа в Кремле по недопущению Оранжевой революции в России. Эта была ключевая задача, [помощник Путина Владислав] Сурков из штанов выпрыгивал, чтобы не допустить украинского сценария", – рассказал Гудков.
Путин тогда дважды поздравлял Януковича с победой на выборах президента, но тот не избрался, напомнил политик.
"Он сделал все, чтобы Янукович пришел к власти, когда он не пришел раз, его не признали другой – они не мытьем, так катаньем все-таки сделали Януковича президентом. Гигантские средства и чудовищные усилия были вложены в то, чтобы Янукович стал главой Украины. Я не думаю, что он был агентом [российских спецслужб], если он и был агентом, то это был агент влияния. Это не совсем тот агент, который секретно – совсем уж секретно – работает, закодированными сигналами передает на спутник [информацию], и получает деньги в камнях. Я не знаю, но я думаю, что Янукович не был в классическом смысле агентом спецслужб. Если он и был, то был агентом влияния, совершенно однозначно. Причем на таком уровне, что если связь с ним и была, то на уровне руководства спецслужб самого высокого ранга, а вообще он был сориентирован Путиным", – рассказал Гудков.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.
Кроме того, в Украине Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта, совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м и других преступлениях.
СМИ, в частности "Украинская правда", писали, что после полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2022 году Россия планировала отстранить от власти президента Владимира Зеленского и поставить на его место Януковича. В Офисе президента Украины эту информацию назвали "феерической историей".