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Геннадий Гудков: Думаю, Янукович был агентом влияния российских спецслужб

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Янукович был президентом Украины в 2010 2014 годах, бежал из страны после Революции достоинства
Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах, бежал из страны после Революции достоинства
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин сделал все для того, чтобы Виктор Янукович в 2010 году пришел к власти в Украине. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

Он рассказал, что Путин "очень сильно переживал" по поводу Оранжевой революции, которая произошла в Украине в 2004 году, после чего президентом в Украине стал Виктор Ющенко, а премьер-министром – Юлия Тимошенко. 

"Он очень сильно переживал по поводу Ющенко, Тимошенко. Это для него был очень большой стресс, гигантский. Тогда началась серьезная работа в Кремле по недопущению Оранжевой революции в России. Эта была ключевая задача, [помощник Путина Владислав] Сурков из штанов выпрыгивал, чтобы не допустить украинского сценария", – рассказал Гудков. 

Путин тогда дважды поздравлял Януковича с победой на выборах президента, но тот не избрался, напомнил политик.

"Он сделал все, чтобы Янукович пришел к власти, когда он не пришел раз, его не признали другой – они не мытьем, так катаньем все-таки сделали Януковича президентом. Гигантские средства и чудовищные усилия были вложены в то, чтобы Янукович стал главой Украины. Я не думаю, что он был агентом [российских спецслужб], если он и был агентом, то это был агент влияния. Это не совсем тот агент, который секретно – совсем уж секретно – работает, закодированными сигналами передает на спутник [информацию], и получает деньги в камнях. Я не знаю, но я думаю, что Янукович не был в классическом смысле агентом спецслужб. Если он и был, то был агентом влияния, совершенно однозначно. Причем на таком уровне, что если связь с ним и была, то на уровне руководства спецслужб самого высокого ранга, а вообще он был сориентирован Путиным", – рассказал Гудков.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Кроме того, в Украине Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта, совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м и других преступлениях. 

СМИ, в частности "Украинская правда", писали, что после полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2022 году Россия планировала отстранить от власти президента Владимира Зеленского и поставить на его место Януковича. В Офисе президента Украины эту информацию назвали "феерической историей".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Янукович, Юлия Тимошенко, Владимир Путин, Виктор Ющенко, ФСБ, Геннадий Гудков
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