Геннадий Гудков: Герасимов поперся в Украину от истерики. Его там в заднее место ранили

По информации Гудкова, высшее политическое и военное руководство РФ находится в истерики, "в состоянии острого психоза".

Он высказал удивление, что военачальник такого уровня отправился в зону боевых действий.

"Чего Герасимов поперся в Украину? Какое-то штабное заседание проводить? Чего поперся? Я не верю, что его [президент РФ Владимир] Путин туда послал. Я думаю, что он от истерики, потому что ничего не идет по плану, все валится, надо приехать самому, хоть на месте посмотреть, разобраться", – предположил политик.

По информации Гудкова, Герасимов получил нетяжелое ранение во время поездки.

"Его там в заднее место ранили, а могли и убить. Говорят, что у него "повреждение мягких тканей". Мы знаем, где самые мягкие ткани у человека... Говорят, в эти самые мягкие ткани ему и попал какой-то осколок. Еще легко отделался. Но это якобы... Telegram-каналы со ссылкой на инсайды пишут, что это причинное место он некоторое время лечил", – рассказал бывший депутат Госдумы.

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