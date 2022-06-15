Геннадий Гудков: Герасимов поперся в Украину от истерики. Его там в заднее место ранили

По информации Гудкова, высшее политическое и военное руководство РФ находится в истерики, "в состоянии острого психоза".
Он высказал удивление, что военачальник такого уровня отправился в зону боевых действий.
"Чего Герасимов поперся в Украину? Какое-то штабное заседание проводить? Чего поперся? Я не верю, что его [президент РФ Владимир] Путин туда послал. Я думаю, что он от истерики, потому что ничего не идет по плану, все валится, надо приехать самому, хоть на месте посмотреть, разобраться", – предположил политик.
По информации Гудкова, Герасимов получил нетяжелое ранение во время поездки.
"Его там в заднее место ранили, а могли и убить. Говорят, что у него "повреждение мягких тканей". Мы знаем, где самые мягкие ткани у человека... Говорят, в эти самые мягкие ткани ему и попал какой-то осколок. Еще легко отделался. Но это якобы... Telegram-каналы со ссылкой на инсайды пишут, что это причинное место он некоторое время лечил", – рассказал бывший депутат Госдумы.
Герасимов, по сообщениям СМИ, в конце апреля прибыл в Украину, чтобы лично командовать наступлением оккупантов на изюмском направлении в Харьковской области. Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, ссылаясь на источники, что Герасимов был ранен.
Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сказал, что МВД не может подтвердить ранение Герасимова, но имеет подтверждение того, что он был в районе Изюма.
The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Герасимов посетил передовую на востоке Украины, но успел уехать до того, как украинские военные атаковали российские позиции. В Пентагоне подтвердили, что Герасимов был на востоке Украины, но не смогли подтвердить информацию о его ранении.
В середине мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что, по его информации, Герасимов формально остается на своей должности, но фактически отстранен от нее. Британские издания сообщили, что западные разведки на подтвердили эту информации. По их данным, Путин по-прежнему тесно сотрудничает с Герасимовым. "Мы считаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", – сказал военный источник.