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Шольц назвал Ирпень символом бессмысленного российского насилия, Йоханнис призвал к правосудию над преступниками из РФ

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Ирпень стал символом невообразимой российской жестокости, считает Олаф Шольц
Ирпень стал символом невообразимой российской жестокости, считает Олаф Шольц
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Румынии Клаус Йоханнис посетили Ирпень в рамках своего визита в Украину вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Шольц 16 июня написал в Twitter о жестоких разрушениях, увиденных в Ирпене.

"Как и Буча, Ирпень давно уже стал символом невообразимой жестокости российской войны [в Украине], бессмысленного насилия", – заявил канцлер.

Шольц добавил, что жестокие разрушения в этом городе – это мемориал. 

"Эта война должна закончиться", – подытожил немецкий лидер.

Йоханнис после визита в Ирпень заявил, что у него нет слов, чтобы описать невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые он увидел в городе.

"Я настоятельно призываю привлечь к ответственности всех российских преступников перед международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает", – написал он в Twitter.

Контекст:

Олаф Шольц вместе с Эммануэлем Макроном и Марио Драги прибыли в Киев утром 16 июня. Президент Франции сообщал, что они намерены встретиться с Зеленским и посетить Ирпень Киевской области. Макрон, Шольц и Драги не посещали Украину с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. Также в Украину сегодня прибыл Клаус Йоханнис.

Шольц по прибытии в Украину заявил, что Германия и другие европейские страны продолжат оказывать помощь Украине, а Йоханнис потребовал прекращения российской агрессии.

Эммануэль Макрон во время визита в Ирпень сказал, что это героический город.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона (в частности, это Буча, Ирпень, Мощун, Гостомель) нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. Множество домов и объектов инфраструктуры были разрушены. Злодеяния оккупантов получили название "Бучанская резня".

По состоянию на начало июня в Киевской области были найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия.

Теги: Киев, Германия, Украина, Румыния, Ирпень, Клаус Йоханнис, Европа, российская агрессия, война России против Украины, трагедия, разрушения, Марио Драги, Олаф Шольц, российские оккупанты
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