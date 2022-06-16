Шольц назвал Ирпень символом бессмысленного российского насилия, Йоханнис призвал к правосудию над преступниками из РФ

"Как и Буча, Ирпень давно уже стал символом невообразимой жестокости российской войны [в Украине], бессмысленного насилия", – заявил канцлер.
Шольц добавил, что жестокие разрушения в этом городе – это мемориал.
"Эта война должна закончиться", – подытожил немецкий лидер.
#Irpin ist wie #Butscha längst ein Symbol für die unvorstellbare Grausamkeit des russischen Kriegs geworden, für sinnlose Gewalt. Die brutale Zerstörung in dieser Stadt ist ein Mahnmal - dieser Krieg muss zu Ende gehen. pic.twitter.com/DEPZUfh9OY— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022
Йоханнис после визита в Ирпень заявил, что у него нет слов, чтобы описать невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые он увидел в городе.
"Я настоятельно призываю привлечь к ответственности всех российских преступников перед международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает", – написал он в Twitter.
Олаф Шольц вместе с Эммануэлем Макроном и Марио Драги прибыли в Киев утром 16 июня. Президент Франции сообщал, что они намерены встретиться с Зеленским и посетить Ирпень Киевской области. Макрон, Шольц и Драги не посещали Украину с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. Также в Украину сегодня прибыл Клаус Йоханнис.
Шольц по прибытии в Украину заявил, что Германия и другие европейские страны продолжат оказывать помощь Украине, а Йоханнис потребовал прекращения российской агрессии.
Эммануэль Макрон во время визита в Ирпень сказал, что это героический город.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона (в частности, это Буча, Ирпень, Мощун, Гостомель) нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. Множество домов и объектов инфраструктуры были разрушены. Злодеяния оккупантов получили название "Бучанская резня".
По состоянию на начало июня в Киевской области были найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия.