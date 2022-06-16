Шольц назвал Ирпень символом бессмысленного российского насилия, Йоханнис призвал к правосудию над преступниками из РФ

"Как и Буча, Ирпень давно уже стал символом невообразимой жестокости российской войны [в Украине], бессмысленного насилия", – заявил канцлер.

Шольц добавил, что жестокие разрушения в этом городе – это мемориал.

"Эта война должна закончиться", – подытожил немецкий лидер.

#Irpin ist wie #Butscha längst ein Symbol für die unvorstellbare Grausamkeit des russischen Kriegs geworden, für sinnlose Gewalt. Die brutale Zerstörung in dieser Stadt ist ein Mahnmal - dieser Krieg muss zu Ende gehen. pic.twitter.com/DEPZUfh9OY — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022

Йоханнис после визита в Ирпень заявил, что у него нет слов, чтобы описать невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые он увидел в городе.

"Я настоятельно призываю привлечь к ответственности всех российских преступников перед международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает", – написал он в Twitter.