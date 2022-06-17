Поезд и воздушная тревога, Ирпень, переговоры с Зеленским. Фоторепортаж о визите Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса в Украину

Этот снимок уже стал мемом.

Этот снимок уже стал мемом.

После переговоров Зеленский, Макрон, Йоханнис, Шольц и Драги провели пресс-конференцию.

После переговоров Зеленский, Макрон, Йоханнис, Шольц и Драги провели пресс-конференцию.

Переговоры в столице На заднем плане – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Переговоры в столице На заднем плане – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов показывает Макрону, Драги и Шолцу разрушенный Ирпень.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов показывает Макрону, Драги и Шолцу разрушенный Ирпень.

Шольц и посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен.

Шольц и посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен.

К ним присоединился Шольц. На часах – 00.50.

К ним присоединился Шольц. На часах – 00.50.

Драги и Макрон перед отправкой поезда из Польши.

Драги и Макрон перед отправкой поезда из Польши.

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