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Поезд и воздушная тревога, Ирпень, переговоры с Зеленским. Фоторепортаж о визите Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса в Украину

Сегодня 00.40
Утром 16 июня в Киев на поезде прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги, через несколько часов в столицу – тоже на поезде – приехал президент Румынии Клаус Йоханнис. Как отметил Зеленский, сразу после прибытия лидеров в Киев на вокзале прозвучала сирена воздушной тревоги. "И в большинстве областей нашего государства звучала эта сирена. Это доказывает, что Россия не выбирает, кому и когда угрожать, не выбирает, кому в Европе дарить безопасность", – отметил он. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров лидеры дали пресс-конференцию в Мариинском дворце. Макрон на пресс-конференции заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, Шольц анонсировал поставки ПВО. Фоторепортаж о визите опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Киев, Украина, Румыния, Франция, Италия, переговоры, Ирпень, Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис, пресс-конференция, Эммануэль Макрон, поезд, Марио Драги, Олаф Шольц, воздушная тревога
 

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