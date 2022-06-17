Поезд и воздушная тревога, Ирпень, переговоры с Зеленским. Фоторепортаж о визите Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса в Украину
Фото: ЕРА
Драги и Макрон перед отправкой поезда из Польши.
Фото: ЕРА
К ним присоединился Шольц. На часах – 00.50.
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Утро, Киев. Политиков встречает вице-премьер Ольга Стефанишина.
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Шольц и посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен.
Фото: ЕРА
Справа от Макрона – посол Франции Этьен де Понсен.
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов показывает Макрону, Драги и Шолцу разрушенный Ирпень.
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Зеленский встретил лидеров в Мариинском дворце.
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Переговоры в столице На заднем плане – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
После переговоров Зеленский, Макрон, Йоханнис, Шольц и Драги провели пресс-конференцию.
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Этот снимок уже стал мемом.
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Утром 16 июня в Киев на поезде прибыли
президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги, через несколько часов в столицу – тоже на поезде – приехал президент Румынии
Клаус Йоханнис. Как отметил Зеленский, сразу после прибытия лидеров в Киев на вокзале прозвучала сирена воздушной тревоги
. "И в большинстве областей нашего государства звучала эта сирена. Это доказывает, что Россия не выбирает, кому и когда угрожать, не выбирает, кому в Европе дарить безопасность", – отметил он. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень
и провели переговоры
с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров лидеры дали пресс-конференцию в Мариинском дворце. Макрон на пресс-конференции заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса
кандидата в члены ЕС, Шольц анонсировал поставки ПВО
. Фоторепортаж о визите опубликовало агентство ЕРА
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