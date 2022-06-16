Лидеры ключевых стран ЕС договорились предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС без дополнительных условий – Макрон

Об этом во время общения с журналистами в Киеве заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет "Европейская правда".
Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис приехали в Украину. Как пояснил президент Франции, цель визита – сформировать единогласие в Евросоюзе относительно получения Украиной статуса кандидата в ЕС.
"Вы знаете, что относительно статуса кандидата было определенное разногласие в Европе. Поэтому я решил, что лучше всего приехать теперь, объединив поддерживающие страны, чтобы потом, через восемь дней, мы приложили усилия для получения единогласия в Евросоюзе и подготовили утверждение статуса кандидата", – сказал он.
По словам Макрона, Украина должна получить статус кандидата 23 июня. Однако после этого государство будет выполнять условия, чтобы двигаться дальше по процедуре евроинтеграции. Пока пакет условий не формируют, уточнил он.
"Сразу предоставляется статус кандидата, а затем предоставляются условия, чтобы открывался каждый последующий раздел переговоров, – сказал Макрон. – Мы с президентом Зеленским условия не обсуждали, ведь у Украины сейчас главная задача – выиграть войну... Условия будут сформулированы после".
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь. СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова. Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины. Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.
23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала историческим решение, которое предстоит принять Евросоюзу на саммите. Она отметила, что Украина за последние годы добилась многого, но много еще предстоит сделать. Заключение Еврокомиссии по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС будет отображать это, сказала фон дер Ляйен.