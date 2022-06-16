Лидеры ключевых стран ЕС договорились предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС без дополнительных условий – Макрон

Макрон сообщил, что Украина должна будет выполнить ряд условий после получения статуса кандидата, чтобы продвигаться дальше по процедуре евроинтеграции Фото: ЕРА

Об этом во время общения с журналистами в Киеве заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет "Европейская правда".

Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис приехали в Украину. Как пояснил президент Франции, цель визита – сформировать единогласие в Евросоюзе относительно получения Украиной статуса кандидата в ЕС.

"Вы знаете, что относительно статуса кандидата было определенное разногласие в Европе. Поэтому я решил, что лучше всего приехать теперь, объединив поддерживающие страны, чтобы потом, через восемь дней, мы приложили усилия для получения единогласия в Евросоюзе и подготовили утверждение статуса кандидата", – сказал он.

По словам Макрона, Украина должна получить статус кандидата 23 июня. Однако после этого государство будет выполнять условия, чтобы двигаться дальше по процедуре евроинтеграции. Пока пакет условий не формируют, уточнил он.

"Сразу предоставляется статус кандидата, а затем предоставляются условия, чтобы открывался каждый последующий раздел переговоров, – сказал Макрон. – Мы с президентом Зеленским условия не обсуждали, ведь у Украины сейчас главная задача – выиграть войну... Условия будут сформулированы после".