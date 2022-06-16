Франция передаст Украине еще шесть установок Caesar – Макрон

Макрон: Мы помогаем Украине оборонительным оружием, но не вступаем в войну с Россией, потому определенный вид вооружений, например штурмовые самолеты или танки было договорено не поставлять Фото: ЕРА

На брифинге, запись которого опубликовали на YouTube-канале Офиса президента, Макрон рассказал, что Франция предоставила Украине помощи на $2 млрд.

"Мы сегодня проговаривали с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, какие самые неотложные потребности гуманитарного, экономического и военного характера. Конечно, Франция сейчас предоставляет помощь и готова в дальнейшем отвечать на эти запросы. Мы будем усиливать такую поддержку. Уже предоставлено $2 млрд и мы будем усиливать военную поддержку. В частности, переданы САУ Caesar, которые позволят украинским воинам эффективнее защищаться. Я готов принять решение о дополнительных системах Caesar", – сказал он.

Как пишет "Интерфакс-Украина", Макрон также заявил, что Запад помогает Украине обороняться от РФ, но не вступает в войну, поэтому было договорено не поставлять Киеву определенный вид вооружений, например штурмовые самолеты или танки.

"Это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине оборонительным оружием, обороняться, но не вступаем в войну с Россией, потому определенный вид вооружений, например штурмовые самолеты или танки было договорено не поставлять, и президент Зеленский в курсе этого", – сказал он.

Макрон уточнил, что Франция передала Украине 12 САУ Caesar и передаст еще шесть таких установок, что позволит украинской армии быть "более мобильной".

Кроме того, по словам Макрона, Франция передаст Украине современную мобильную лабораторию для проведения ДНК-анализа, необходимую для расследования военных преступлений российских войск.

16 июня Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским, а потом провели совместный брифинг.