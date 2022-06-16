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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция передаст Украине еще шесть установок Caesar – Макрон

Макрон: Мы помогаем Украине оборонительным оружием, но не вступаем в войну с Россией, потому определенный вид вооружений, например штурмовые самолеты или танки было договорено не поставлять
Макрон: Мы помогаем Украине оборонительным оружием, но не вступаем в войну с Россией, потому определенный вид вооружений, например штурмовые самолеты или танки было договорено не поставлять
Фото: ЕРА

Франция намерена предоставить Украине дополнительные самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе общения с журналистами в Киеве 16 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".

На брифинге, запись которого опубликовали на YouTube-канале Офиса президента, Макрон рассказал, что Франция предоставила Украине помощи на $2 млрд. 

"Мы сегодня проговаривали с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, какие самые неотложные потребности гуманитарного, экономического и военного характера. Конечно, Франция сейчас предоставляет помощь и готова в дальнейшем отвечать на эти запросы. Мы будем усиливать такую поддержку. Уже предоставлено $2 млрд и мы будем усиливать военную поддержку. В частности, переданы САУ Caesar, которые позволят украинским воинам эффективнее защищаться. Я готов принять решение о дополнительных системах Caesar", – сказал он. 

Как пишет "Интерфакс-Украина", Макрон также заявил, что Запад помогает Украине обороняться от РФ, но не вступает в войну, поэтому было договорено не поставлять Киеву определенный вид вооружений, например штурмовые самолеты или танки. 

"Это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине оборонительным оружием, обороняться, но не вступаем в войну с Россией, потому определенный вид вооружений, например штурмовые самолеты или танки было договорено не поставлять, и президент Зеленский в курсе этого", – сказал он. 

Макрон уточнил, что Франция передала Украине 12 САУ Caesar и передаст еще шесть таких установок, что позволит украинской армии быть "более мобильной". 

Кроме того, по словам Макрона, Франция передаст Украине современную мобильную лабораторию для проведения ДНК-анализа, необходимую для расследования военных преступлений российских войск. 

16 июня Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским, а потом провели совместный брифинг. 

Контекст:

О предоставлении Украине САУ Caesar французского производства Макрон сообщал 22 апреля.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 25 мая, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные. 

30 мая глава МИД Франции Катрин Колонна во время визита в Киев анонсировала дополнительные поставки САУ Caesar, об их количестве не сообщалось. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, оружие, Франция, танки, вооружение, военная помощь, оборона, самолеты, Эммануэль Макрон, визит
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