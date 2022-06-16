Разведчики получили от "Метинвеста" технику ночного видения на 15 млн грн

Благодаря этой технике украинские разведчики смогут выявлять живую силу и технику врага на дистанциях до 3 км. У россиян такой оптики нет, и это дает преимущество, объяснили в Минобороны.

"Такие приборы позволяют видеть машину в 3 км в полной темноте, а человека – в 1 км 800 м. Украинские войска и спецназовцы главного управления разведки и Силы специальных операций уже сегодня на шаг опережают агрессора с точки зрения "глаз". Мы их лучше видим – и днем, и ночью", – цитирует пресс-служба представителя пресс-службы ГУР МОУ Андрея Юсова.

В "Метинвесте" отметили, что собирали технику по всему миру.

"Тепловизоры – и из Болгарии, и из Америки, и из Германии, мы пытались собрать лучшее, что есть. В этом дворе спецназовцы уже частые гости. В прошлый раз здесь же получали более сотни дронов, бронежилеты и шлемы из Израиля. Пусть пока не хватает артиллерии, но так они точно являются армией XXI века. Акционер – Ринат Леонидович Ахметов – поставил задачу всем бизнесам поддерживать армию. Мы и сами проявляем инициативу и поставляем необходимые вещи", – заявил руководитель офиса генерального директора компании "Метинвест" Александр Водовиз.

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