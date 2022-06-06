"Метинвест" передал 2 тыс. бронежилетов и касок своим сотрудникам, призванным в ряды ВСУ и ТрО

"Каждый, кто сейчас защищает Украину от захватчиков, – герой. Мы гордимся работниками "Метинвеста", которые стали в ряды ВСУ или теробороны. Для нас дело чести предоставить коллегам, находящимся на передовой, надежные средства защиты. "Метинвест" – большая семья. Ждем каждого защитника страны домой. Совместными усилиями мы победим и отстроим наши города и предприятия", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Компания передала украинским Сухопутным войскам более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн. Также группа предоставила Главному управлению разведки МОУ 1000 спецкомплектов современного оснащения для эффективного выполнения тактических задач. За 100 дней войны "Метинвест" направил на помощь Украине украинцам более 1,5 млрд грн.