Оккупанты понимают, что живыми из Украины не вернутся, и строят планы побега – перехват украинской разведки

Украинские разведчики предоставили запись разговора с матерью одного из российских военных, подразделение которого дислоцируется в Харьковской области.

Он говорит, что российских военных значительно меньше, чем украинских, против которых их бросают.

"В бой отправляют. [...] Мы уже все смирились: если туда поедем, то мы оттуда не выйдем. 1000 человек или 30 человек. Им просто бессмысленно нас оттуда выводить. И подполковника нашего... Потому что все всплывет, что они здесь делали. Как они здесь делали, куда они стреляли", – говорит оккупант.

По его словам, "всех давно продали", и "дорогу продали", и поэтому он собирается уйти и "просто тупо пойти по лесам". Он уверен, что "в тайге не найдут".

Война России против Украины. Главное (обновляется)