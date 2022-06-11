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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты понимают, что живыми из Украины не вернутся, и строят планы побега – перехват украинской разведки

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Потери оккупантов исчисляются десятками тысяч человек и тысячами единиц техники
Потери оккупантов исчисляются десятками тысяч человек и тысячами единиц техники
Фото: ЕРА

Российские оккупанты считают, что живыми они из Украины не вернуться. Аудиоперехват об этом опубликовало 11 июня в Fаcebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Украинские разведчики предоставили запись разговора с матерью одного из российских военных, подразделение которого дислоцируется в Харьковской области.

Он говорит, что российских военных значительно меньше, чем украинских, против которых их бросают.

"В бой отправляют. [...] Мы уже все смирились: если туда поедем, то мы оттуда не выйдем. 1000 человек или 30 человек. Им просто бессмысленно нас оттуда выводить. И подполковника нашего... Потому что все всплывет, что они здесь делали. Как они здесь делали, куда они стреляли", – говорит оккупант.

По его словам, "всех давно продали", и "дорогу продали", и поэтому он собирается уйти и "просто тупо пойти по лесам". Он уверен, что "в тайге не найдут".

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/1138318630234697/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля по 11 июня российская армия потеряла в Украине более 32 тыс. человек личного состава, тысячи танков и другой бронетехники, сотни самолетов и вертолетов и другую боевую и военную технику включительно с кораблями.

Теги: Россия, армия, война, военные, оккупация, разведка, оборона, побег, вторжение, разведчики, российская агрессия, война России против Украины, аудио, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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