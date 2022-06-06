"Инвалидам сказали, что они все пригодны". Украинская разведка опубликовала перехват разговора российского оккупанта

По состоянию на 6 июня потери российских оккупантов в Украине достигли около 31 250 военных Фото: ЕРА

Женщина передает сыну информацию от родственников военных, которых отправили воевать в Украину.

"Там от 15-й [бригады], от пацанов, которые были на дислокации, 20% живых осталось и полно пропавших без вести. В общем – страшно все. От 31-й бригады 100 человек осталось", – утверждает мать оккупанта.

По ее словам, ротация, которую обещали провести еще 23 мая, так и не состоялась.

"Людей не набрали. Инвалидам сказали 13 числа, что они пригодны все. Постановили, чтобы все они в расположении части были", – сказал женщина.

Также она заявила, что российские офицеры сами "сдают" своих солдат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)