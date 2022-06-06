Буданов проинспектировал работу украинских разведчиков в Северодонецке

"На сегодняшний день это самое "горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага. На некоторых участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии. Несмотря на это, мы постепенно вытесняем оккупантов из города", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Буданов ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке фронта и определил дальнейшие действия подразделений ГУР МО Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)