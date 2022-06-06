Буданов проинспектировал работу украинских разведчиков в Северодонецке

"На сегодняшний день это самое "горячее" направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага. На некоторых участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии. Несмотря на это, мы постепенно вытесняем оккупантов из города", – говорится в сообщении.
Согласно сообщению, Буданов ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке фронта и определил дальнейшие действия подразделений ГУР МО Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Северодонецк и Лисичанск – последние крупные города в Луганской области, которые не может захватить РФ. Российское военное руководство бросает все доступные ресурсы на их захват, чтобы объявить "победу" в Луганской области, пояснял американский Институт исследования войны.
Утром 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты зашли на окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.
Утром 5 июня Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты при поддержке артиллерии продолжают штурм в Северодонецке, контролируют восточную часть города.
Военные и местные чиновники сообщали об успешных контратаках украинских сил в городе. Но к утру 6 июня ситуация ухудшилась, сейчас украинские военные удерживают позиции в промзоне, сообщил Гайдай.