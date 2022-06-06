ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Убийство в Буче. История одной из жертв российских оккупантов, рассказанная Фондом Рината Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дочь Ирины Ольга говорит, что просила мать не возвращаться домой, а эвакуироваться
Дочь Ирины Ольга говорит, что просила мать не возвращаться домой, а эвакуироваться
Скриншот: civilvoicesmuseum.org

Жительница поселка, расположенного вблизи Бучи и Ирпеня, Ирина была убита российскими оккупантами, когда спустя неделю после нападения РФ на Украину возвращалась домой из Киева на велосипеде. Фото ее руки с красным маникюром, сделанное фотографом Reuters Зохрой Бенсемра в Буче, было опубликовано украинскими и зарубежными СМИ. Историю своей матери рассказала для музея "Голоса Мирных" дочь Ольга, ее можно посмотреть и послушать по ссылке.

По словам Ольги, 24 февраля ее мать уехала на велосипеде на работу в Киев, а домой из-за боев решила возвращаться только спустя неделю. Дочь отговаривала мать ехать, просила эвакуироваться, но она не согласилась. 

Дочь убитой рассказала, что последние слова, которые она услышала от своей матери, были "Мама тебя любит". После этого Ольга не могла дозвониться матери, а с отцом поговорила только утром на следующий день. Он сообщил, что мать не вернулась. 

Родные надеялись, что она либо потеряла телефон, либо спряталась, но вместе с тем начали поиски. Особой приметой матери была красная фирменная куртка с логотипом компании, где она работала. Еще через сутки Ольга узнала, что мать была застрелена российскими оккупантами.

1 апреля, в день рождения Ирины, ее семья получила видео, на котором женщина была запечатлена лежащей рядом с велосипедом. Ее опознали по маникюру красного цвета. 

По словам дочери, после увиденного они поняли, что мать была расстреляна и это произошло задолго до того, как ее нашли.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова  уникальный онлайн-музей, самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, которые стали жертвами или свидетелями войны. Архив музея насчитывает уже более 15 тысяч историй из первых уст, собранных с 2014 года.

Рассказать свою историю можно следующим образом:

  • написать историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться;
  • посетить портал музея и нажать "Рассказать историю";
  • позвонить на бесплатную горячую линию: 0(800)509-001.
Теги: убийство, телефоны, Ирпень, война России против Украины, семья, маникюр, мама
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Слава Демин стал соведущим Лилии Ребрик вместо Анатолия Анатолича
Слава Демин стал соведущим Лилии Ребрик вместо Анатолия Анатолича
Димопулос заявила, что вернулась в Украину, несмотря на убедительные просьбы мужа не ехать
Димопулос заявила, что вернулась в Украину, несмотря на убедительные просьбы мужа не ехать
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике
"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото
  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео
  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео
"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора
"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора
Солист Imagine Dragons во время концерта в Праге поднял флаг Украины, который передала ему украинка. Видео
Солист Imagine Dragons во время концерта в Праге поднял флаг Украины, который передала ему украинка. Видео
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая G
Алеся БАЦМАН
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе
Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так
Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так
  Queen, Дайана Росс, Сэм Райдер и Duran Duran. В Лондоне состоялся концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II. Видео
  Queen, Дайана Росс, Сэм Райдер и Duran Duran. В Лондоне состоялся концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (260874)
2
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (69543)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (47662)
4
Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел (31047) G
5
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (27193)
6
Стало известно, в каких странах намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак (23036)
7
"Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства (18060)
8
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам (16913)
 
 
 
 