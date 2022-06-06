Убийство в Буче. История одной из жертв российских оккупантов, рассказанная Фондом Рината Ахметова

Дочь Ирины Ольга говорит, что просила мать не возвращаться домой, а эвакуироваться Скриншот: civilvoicesmuseum.org

По словам Ольги, 24 февраля ее мать уехала на велосипеде на работу в Киев, а домой из-за боев решила возвращаться только спустя неделю. Дочь отговаривала мать ехать, просила эвакуироваться, но она не согласилась.

Дочь убитой рассказала, что последние слова, которые она услышала от своей матери, были "Мама тебя любит". После этого Ольга не могла дозвониться матери, а с отцом поговорила только утром на следующий день. Он сообщил, что мать не вернулась.

Родные надеялись, что она либо потеряла телефон, либо спряталась, но вместе с тем начали поиски. Особой приметой матери была красная фирменная куртка с логотипом компании, где она работала. Еще через сутки Ольга узнала, что мать была застрелена российскими оккупантами.

1 апреля, в день рождения Ирины, ее семья получила видео, на котором женщина была запечатлена лежащей рядом с велосипедом. Ее опознали по маникюру красного цвета.

По словам дочери, после увиденного они поняли, что мать была расстреляна и это произошло задолго до того, как ее нашли.

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