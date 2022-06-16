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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Росссийские войска на Донбассе действуют сильно недоукомплектованными группировками – британская разведка

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

Российские войска на Донбассе, скорее всего, действуют недоукомплектованными группировками. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки 16 июня в Twitter.

"Боевые силы России на Донбассе, скорее всего, действуют в составе все более разрозненных и сильно недоукомплектованных группировок. По утверждению украинских властей, некоторые российские батальонные тактические группы, обычно состоящие из 600–800 человек, смогли собрать всего 30 солдат. Для обеих сторон, сражающихся в оспариваемых городах, бои на передовой, вероятно, все чаще переходят в формат небольших групп войск, обычно действующих в пешем порядке. Некоторые из сильных сторон России, такие как ее преимущество в количестве танков, становятся менее актуальными в этой среде. Это, вероятно, способствует ее медленной скорости продвижения", – говорится в сообщении.

Также в разведке отметили, что все мосты через Северский Донец, ведущие из Северодонецка на другую территорию Украины, скорее всего, разрушены.

"Украине, вероятно, удалось вывести большую часть своих боевых частей, которые первоначально удерживали город. Ситуация остается крайне сложной для украинских сил и мирных жителей, оставшихся к востоку от реки. Поскольку мосты, скорее всего, разрушены, России теперь, скорее всего, придется либо навести переправу через реку, либо наступать на свои в настоящее время застопорившиеся фланги, чтобы превратить тактическую выгоду в оперативное преимущество", – сообщили в разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага

Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.

По информации Генштаба ВСУ на утро 14 июня, оккупанты перебросили к Северодонецку две дополнительные БТГ и пытаются закрепиться в центре города.

15 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.

16 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты пытаются взять под полный контроль Северодонецк.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Северодонецк, разведка, война России против Украины
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