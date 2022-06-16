Росссийские войска на Донбассе действуют сильно недоукомплектованными группировками – британская разведка

"Боевые силы России на Донбассе, скорее всего, действуют в составе все более разрозненных и сильно недоукомплектованных группировок. По утверждению украинских властей, некоторые российские батальонные тактические группы, обычно состоящие из 600–800 человек, смогли собрать всего 30 солдат. Для обеих сторон, сражающихся в оспариваемых городах, бои на передовой, вероятно, все чаще переходят в формат небольших групп войск, обычно действующих в пешем порядке. Некоторые из сильных сторон России, такие как ее преимущество в количестве танков, становятся менее актуальными в этой среде. Это, вероятно, способствует ее медленной скорости продвижения", – говорится в сообщении.

Также в разведке отметили, что все мосты через Северский Донец, ведущие из Северодонецка на другую территорию Украины, скорее всего, разрушены.

"Украине, вероятно, удалось вывести большую часть своих боевых частей, которые первоначально удерживали город. Ситуация остается крайне сложной для украинских сил и мирных жителей, оставшихся к востоку от реки. Поскольку мосты, скорее всего, разрушены, России теперь, скорее всего, придется либо навести переправу через реку, либо наступать на свои в настоящее время застопорившиеся фланги, чтобы превратить тактическую выгоду в оперативное преимущество", – сообщили в разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)