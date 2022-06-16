Гудков: Ведущие западные разведки имеют агентуру среди ближайшего окружения Путина

"Когда я работал в КГБ, я всегда говорил: мы не там ищем шпионов. А я в контрразведке работал. Шпионов надо искать в Политбюро и ЦК. Потому что они настолько продажные ребята и настолько падки на западные всякие магнитофоны, вещи и прочее, на деньги (а они тогда уже брали большие взятки, мы одного замминистра посадили, он коллекцию часов набрал на миллионы долларов)... Короче говоря, агентура должна быть в самом верху. И я думаю, что сейчас американская, британская разведки, немецкая наверняка – ведущие разведки мира – имеют агентуру среди ближайшего окружения Путина. Я в этом убежден", – сказал он.

Гудков отметил, что у ряда людей из ближайшего окружения Путина родственники живут за границей.

"Они все уязвимы. Вербуй – не хочу. Прямо под подушкой доклад у Путина будет лежать в спальне, его прочитают и передадут американской разведке. Невозможно защититься в ситуациях, когда вся элита была ориентирована на Запад, связывала будущее своих детей, внуков с Западом. Невозможно не завербовать этих людей. Они, конечно, стучат. И я понимаю, что американская разведка имеет полную информацию о том, что происходит в Кремле. Она, может, это не публикует, но до [президента США Джо] Байдена доводит, конечно, так, чтобы не расшифровать людей. И я понимаю, почему Байден так уверен, что Россия не готова к применению ядерного оружия", – сказал он.

Гудков считает, что эту информацию США получают от окружения Путина, "которое хочет жить".

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