ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гудков: Ведущие западные разведки имеют агентуру среди ближайшего окружения Путина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гудков заявил, что окружение Путина "уязвимо"
Гудков заявил, что окружение Путина "уязвимо"
Фото: EPA

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков считает, что западная разведка имеет агентуру среди ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Когда я работал в КГБ, я всегда говорил: мы не там ищем шпионов. А я в контрразведке работал. Шпионов надо искать в Политбюро и ЦК. Потому что они настолько продажные ребята и настолько падки на западные всякие магнитофоны, вещи и прочее, на деньги (а они тогда уже брали большие взятки, мы одного замминистра посадили, он коллекцию часов набрал на миллионы долларов)... Короче говоря, агентура должна быть в самом верху. И я думаю, что сейчас американская, британская разведки, немецкая наверняка – ведущие разведки мира – имеют агентуру среди ближайшего окружения Путина. Я в этом убежден", – сказал он.

Гудков отметил, что у ряда людей из ближайшего окружения Путина родственники живут за границей.

"Они все уязвимы. Вербуй – не хочу. Прямо под подушкой доклад у Путина будет лежать в спальне, его прочитают и передадут американской разведке. Невозможно защититься в ситуациях, когда вся элита была ориентирована на Запад, связывала будущее своих детей, внуков с Западом. Невозможно не завербовать этих людей. Они, конечно, стучат. И я понимаю, что американская разведка имеет полную информацию о том, что происходит в Кремле. Она, может, это не публикует, но до [президента США Джо] Байдена доводит, конечно, так, чтобы не расшифровать людей. И я понимаю, почему Байден так уверен, что Россия не готова к применению ядерного оружия", – сказал он.

Гудков считает, что эту информацию США получают от окружения Путина, "которое хочет жить".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, разведка, Геннадий Гудков, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
  "Он все выдержал. Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
  "Он все выдержал. Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (92551)
2
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (85118)
3
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (73502)
4
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (46757)
5
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (37245)
6
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (32359)
7
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (31073)
8
"До зимы не достоит. Сразу все съедим!" Сумская поделилась рецептом джема из клубники (28093)
 
 
 
 