Геннадий Гудков: Путин считает, что может дожить до времени, когда технологии позволят его оцифровать

Гудков убежден: Путин очень сконцентрирован на себе и сильно себя любит.

"Путин никого не любит. Я думаю, что он и дочерей своих не любит. Вернее, он отдает им должное, отдает им дань, никого не обижает из своих, но никого не любит. Он любит только себя и очень боится умереть! Это же не шутки, когда он считает, что может дожить до времени, когда технологии позволят его оцифровать и перевести в новый какой-то [вид]... Это не шутки! Я понимаю, что вы сейчас будете издеваться надо мной, но он действительно так думает", – сказал политик.

По его информации, Путин верит, что с помощью научных открытий он сможет избавиться от всех своих болезней. В этом президента РФ, как рассказывали Гудкову, убеждают и его дочери (старшая дочь Путина Мария Воронцова – эндокринолог).

"Мне рассказывали, что дочки ему говорят: "Пап, все нормально. Не волнуйся, сейчас появляются новые методики, новые технологии. Все будет хорошо, ты будешь жить. Все твои болячки мы поправим и вылечим", – пересказал разговоры со знакомыми Гудков.

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