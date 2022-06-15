Геннадий Гудков: Путин считает, что может дожить до времени, когда технологии позволят его оцифровать

Гудков убежден: Путин очень сконцентрирован на себе и сильно себя любит.
"Путин никого не любит. Я думаю, что он и дочерей своих не любит. Вернее, он отдает им должное, отдает им дань, никого не обижает из своих, но никого не любит. Он любит только себя и очень боится умереть! Это же не шутки, когда он считает, что может дожить до времени, когда технологии позволят его оцифровать и перевести в новый какой-то [вид]... Это не шутки! Я понимаю, что вы сейчас будете издеваться надо мной, но он действительно так думает", – сказал политик.
По его информации, Путин верит, что с помощью научных открытий он сможет избавиться от всех своих болезней. В этом президента РФ, как рассказывали Гудкову, убеждают и его дочери (старшая дочь Путина Мария Воронцова – эндокринолог).
"Мне рассказывали, что дочки ему говорят: "Пап, все нормально. Не волнуйся, сейчас появляются новые методики, новые технологии. Все будет хорошо, ты будешь жить. Все твои болячки мы поправим и вылечим", – пересказал разговоры со знакомыми Гудков.
В последние годы СМИ много писали об ухудшении здоровья находящегося при власти в РФ более 20 лет Путина.
В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
В мае многие западные СМИ написали, что у Путина рак. Издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, сообщило, что у президента РФ рак крови. Американский режиссер Оливер Стоун, который взял у Путина несколько интервью, заявил, что президент РФ якобы уже поборол рак. В то же время американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.