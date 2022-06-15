ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геннадий Гудков: Путин считает, что может дожить до времени, когда технологии позволят его оцифровать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
В последние годы СМИ пишут об ухудшении здоровья Путина
В последние годы СМИ пишут об ухудшении здоровья Путина
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин боится смерти и очень верит, что со временем с помощью науки можно будет продлевать человеческую жизнь. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

Гудков убежден: Путин очень сконцентрирован на себе и сильно себя любит. 

"Путин никого не любит. Я думаю, что он и дочерей своих не любит. Вернее, он отдает им должное, отдает им дань, никого не обижает из своих, но никого не любит. Он любит только себя и очень боится умереть! Это же не шутки, когда он считает, что может дожить до времени, когда технологии позволят его оцифровать и перевести в новый какой-то [вид]... Это не шутки! Я понимаю, что вы сейчас будете издеваться надо мной, но он действительно так думает", – сказал политик.

По его информации, Путин верит, что с помощью научных открытий он сможет избавиться от всех своих болезней. В этом президента РФ, как рассказывали Гудкову, убеждают и его дочери (старшая дочь Путина Мария Воронцова – эндокринолог). 

"Мне рассказывали, что дочки ему говорят: "Пап, все нормально. Не волнуйся, сейчас появляются новые методики, новые технологии. Все будет хорошо, ты будешь жить. Все твои болячки мы поправим и вылечим", – пересказал разговоры со знакомыми Гудков. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В последние годы СМИ много писали об ухудшении здоровья находящегося при власти в РФ более 20 лет Путина.

В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

В мае многие западные СМИ написали, что у Путина рак. Издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, сообщило, что у президента РФ рак крови. Американский режиссер Оливер Стоун, который взял у Путина несколько интервью, заявил, что президент РФ якобы уже поборол рак. В то же время американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, здоровье, Геннадий Гудков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева рассказала, что сейчас заставляет ее улыбаться чаще
Дорофеева рассказала, что сейчас заставляет ее улыбаться чаще
"Итальянцы действительно знают, как сладко жить". Звезда "Викингов" Винник похвасталась отдыхом в Италии
"Итальянцы действительно знают, как сладко жить". Звезда "Викингов" Винник похвасталась отдыхом в Италии
59-летняя Деми Мур впервые показала своего 46-летнего бойфренда. Фото
59-летняя Деми Мур впервые показала своего 46-летнего бойфренда. Фото
"По сути, мы здесь учимся жить в новых условиях". Младший брат Осадчей показал, как тренируется во Львове
"По сути, мы здесь учимся жить в новых условиях". Младший брат Осадчей показал, как тренируется во Львове
"Как жаль, что так мало они побыли вместе". В сети опубликовали видео венчания Тины Кароль и праздничного банкета
"Как жаль, что так мало они побыли вместе". В сети опубликовали видео венчания Тины Кароль и праздничного банкета
  "Буду давать концерты в госпиталях". Полякова сообщила, что возвращается в Киев
  "Буду давать концерты в госпиталях". Полякова сообщила, что возвращается в Киев
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов
Alekseev показал новое фото с возлюбленной из "ВИА Гры", которая хочет получить украинское гражданство
Alekseev показал новое фото с возлюбленной из "ВИА Гры", которая хочет получить украинское гражданство
Роднянский: Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно
Роднянский: Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно
  "Цветочек". Фаны Тины Кароль показали ее выступление в платье с прозрачными вставками
  "Цветочек". Фаны Тины Кароль показали ее выступление в платье с прозрачными вставками
Солистка Go-A о коллегах, которые вернулись в Украину из РФ: Я им не верю. Знаю, как отмываются, какие истории придумывают, чтобы отвлечь
Солистка Go-A о коллегах, которые вернулись в Украину из РФ: Я им не верю. Знаю, как отмываются, какие истории придумывают, чтобы отвлечь
"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились". Лазарева призвала отдать Путина под трибунал
"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились". Лазарева призвала отдать Путина под трибунал
Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты
Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты
  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство
  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство
"Никто не может быть морально готов к войне". Дорофеева поделилась советами психолога, как пережить тяжелое время
"Никто не может быть морально готов к войне". Дорофеева поделилась советами психолога, как пережить тяжелое время
"Они нужны нам как оружие". Арестович рассказал, как нужно работать с россиянами, воюющими с путинским режимом
"Они нужны нам как оружие". Арестович рассказал, как нужно работать с россиянами, воюющими с путинским режимом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток" (149070)
2
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник (127394)
3
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (67569)
4
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (64829)
5
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (53382)
6
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина (46838)
7
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (43184)
8
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (32155)
 
 
 
 