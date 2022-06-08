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"Дни будут сочтены". Британский экс-разведчик рассказал, когда Путин потеряет власть в РФ

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Стил указал на признаки того, что здоровье Путина (на фото) ухудшается
Стил указал на признаки того, что здоровье Путина (на фото) ухудшается
Фото: EPA

Как только санкции Запада против России (из-за ее вторжения в Украину), особенно энергетические, начнут вступать в полную силу, дни президента РФ Владимира Путина "будут сочтены".

Такое мнение в эфире программы World at One на BBC Radio 4 выразил бывший офицер разведки Великобритании Кристофер Стил, его 8 июня цитирует BBC.    

Стил отметил, что "не видит" Путина у власти "через три-шесть месяцев".

Британский экс-разведчик указал на "признаки того, что здоровье [Путина] ухудшается".

По его словам, если источники в США и Великобритании правы, Путин может быть "недееспособным" за это время.

Контекст:

1 апреля 2022 года вышло расследования российских журналистов "Проекта", в котором говорится, что Путина в поездках сопровождает группа врачей, среди которых хирург-онколог, и что он в начале 2000-х получил травму спины, упав с лошади.

О том, что Путин серьезно болен, а в РФ уже начались процессы, которые приведут к смене власти, говорил в мае начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его оценке, у главы Кремля "как минимум несколько лет еще есть" и "надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит". Буданов тоже подтверждал, что было покушение на Путина.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови и проблемы со спиной могут быть результатом приема стероидов. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак.

6 июня американский журнал Newsweek написал, что в марте на него было совершено покушение, а в апреле он прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Великобритания, здоровье, BBC, разведка, рак, лечение, болезнь, президент, власть, Кристофер Стил
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