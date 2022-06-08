Путин отменил прямую линию, спикер Кремля не назвал причин и новую дату

На пресс-конференции Пескова попросили прокомментировать информацию, что "прямая линия" традиционно пройдет в июне и в ней примут участие жители оккупированного Донбасса и военные.

"Прямая линия не может состояться в этом месяце. Также не может случиться вторая часть сказанного вами", – сказал спикер Путина в ответ, пишет агентство.

"Прямые линии" Путин проводит раз в год с 2001 года, за исключением 2004-го, 2012-го и 2020 годов, когда ее из-за пандемии совместили с итоговой пресс-конференцией за год.

На последней из них, в 2021 году, журналисты зафиксировали ошибки и оговорки, которые допустил глава РФ, о них пишет сайт "Капитал страны".

Так, он два раза повторил, что "льготной ипотекой воспользовались свыше 500 млн человек" и эти "500 млн человек" взяли кредиты под 2,5% годовых. Но в действительности в России проживает всего 144 млн человек, а ставка была 6,5%.

Когда Путин заговорил о том, что после прививок болеют 10% граждан, профильный вице-премьер Татьяна Голикова поправила его, что болеют всего 2,5%.

Во время вопроса из Троицка он дал понять, что не знает, где это. Кроме того, он все время забывал, что половину вопросов ему демонстрируют в записи, а не в прямом эфире, и несколько раз пытался вступать в диалог с людьми на видео.