Бабченко: Дворцовый переворот в России невозможен. Больной параноик Путин окружен преданными питбулями, готовыми за него умереть

"Нет-нет-нет! Никакой дворцовый переворот невозможен. Вы слышали хоть про одного аятоллу в Иране, убитого табакеркой? Нет, это невозможно. Это совершенно другие режимы, которые не допускают никаких дворцовых переворотов", – сказал Бабченко.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин очень сильно заботится о своей безопасности.

"Говоря русским языком, он больной параноик. Вы посмотрите, как он даже со своим ближним кругом проводит совещания, когда самые ближние к нему люди – [министр обороны Сергей] Шойгу, [глава "Роснефти" Игорь] Сечин, [бывший руководитель администрации президента Сергей] Иванов – сидят от него за этим столом на расстоянии семи метров. Даже если бы такой план созрел, а его не будет, но, даже если бы такой план созрел, он физически неисполним, потому что Путин окружил себя питбулями, преданными лично ему. Его личная охрана, ФСОшная личная охрана – это люди, которые готовы за него умереть и порвать глотку. Поэтому чисто физически до тела будет сложно добраться", – считает журналист.

Он убежден, что у чиновников, которые обладают какой-то властью в РФ, нет плана свергать Путина, потому что они тесно с ним связаны.

"Россия – унитарное государство, которое контролируется процентов, наверное, на 80 одним человеком, а процентов на 20 – его личным кругом. Это те шесть человек (он сам называл их фамилии), которые принимали решение об аннексии Крыма. Это Шойгу, Сечин, [секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев – я уже и не вспомню всех. Вот они контролируют все. Они понимают, что у них никаких других вариантов, кроме бункера, нет, никакая Европа им больше не светит", – сказал Бабченко.

Крупные бизнесмены тоже не решатся на свержение Путина, потому что в случае неудачи потеряют все состояние или даже жизнь, считает журналист.

"Олигархи – [Олег] Дерипаска, [Виктор] Вексельберг, братья эти, не помню их фамилии, – они все преспокойно заменяемые. Если тебе что-то не нравится, если тебе перестало нравиться, что твоя дочь не может выехать и жить в Майями, а учиться в одном из вузов "Кленового листа" (возможно, Бабченко имел в виду "Лигу плюща" – ассоциацию, куда входят лучшие и старейшие университеты США. – "ГОРДОН"), господи, ты вдруг внезапно пропадешь, исчезнешь или умрешь в Мытищах у шамана, который будет тебе якобы втирать яд жабы от похмелья. Вот с такой замечательной легендой найдут твой труп, а на твое место найдут 500 млн захаров прилепеных, которые удовлетворятся одной сотой тех богатств, которые у тебя были. Поэтому ни о каком дворцовом перевороте там речи идти не может", – убежден журналист.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube