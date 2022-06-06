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Бабченко: Дворцовый переворот в России невозможен. Больной параноик Путин окружен преданными питбулями, готовыми за него умереть

 
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Бабченко: Чисто физически до тела будет сложно добраться
Бабченко: Чисто физически до тела будет сложно добраться
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко убежден, что дворцовый переворот в России произойти не может. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Нет-нет-нет! Никакой дворцовый переворот невозможен. Вы слышали хоть про одного аятоллу в Иране, убитого табакеркой? Нет, это невозможно. Это совершенно другие режимы, которые не допускают никаких дворцовых переворотов", – сказал Бабченко.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин очень сильно заботится о своей безопасности.

"Говоря русским языком, он больной параноик. Вы посмотрите, как он даже со своим ближним кругом проводит совещания, когда самые ближние к нему люди – [министр обороны Сергей] Шойгу, [глава "Роснефти" Игорь] Сечин, [бывший руководитель администрации президента Сергей] Иванов – сидят от него за этим столом на расстоянии семи метров. Даже если бы такой план созрел, а его не будет, но, даже если бы такой план созрел, он физически неисполним, потому что Путин окружил себя питбулями, преданными лично ему. Его личная охрана, ФСОшная личная охрана – это люди, которые готовы за него умереть и порвать глотку. Поэтому чисто физически до тела будет сложно добраться", – считает журналист.

Он убежден, что у чиновников, которые обладают какой-то властью в РФ, нет плана свергать Путина, потому что они тесно с ним связаны.

"Россия – унитарное государство, которое контролируется процентов, наверное, на 80 одним человеком, а процентов на 20 – его личным кругом. Это те шесть человек (он сам называл их фамилии), которые принимали решение об аннексии Крыма. Это Шойгу, Сечин, [секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев – я уже и не вспомню всех. Вот они контролируют все. Они понимают, что у них никаких других вариантов, кроме бункера, нет, никакая Европа им больше не светит", – сказал Бабченко.

Крупные бизнесмены тоже не решатся на свержение Путина, потому что в случае неудачи потеряют все состояние или даже жизнь, считает журналист.

"Олигархи – [Олег] Дерипаска, [Виктор] Вексельберг, братья эти, не помню их фамилии, – они все преспокойно заменяемые. Если тебе что-то не нравится, если тебе перестало нравиться, что твоя дочь не может выехать и жить в Майями, а учиться в одном из вузов "Кленового листа" (возможно, Бабченко имел в виду "Лигу плюща" – ассоциацию, куда входят лучшие и старейшие университеты США"ГОРДОН"), господи, ты вдруг внезапно пропадешь, исчезнешь или умрешь в Мытищах у шамана, который будет тебе якобы втирать яд жабы от похмелья. Вот с такой замечательной легендой найдут твой труп, а на твое место найдут 500 млн захаров прилепеных, которые удовлетворятся одной сотой тех богатств, которые у тебя были. Поэтому ни о каком дворцовом перевороте там речи идти не может", – убежден журналист. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

По данным "Медузы", элита в России разделилась на два лагеря: бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что Путин начал войну против Украины, не подумав о масштабах санкций, а представителей силовых структур не устраивают медленные темпы так называемой спецоперации. Близкие к администрации президента РФ и правительству собеседники издания рассказали, что во власти все чаще обсуждается тема "будущего после Путина".

По информации американской разведки, Путин имеет все меньшее влияние на подчиненных, а в самом Кремле идет борьба, которой не было за все годы его правления, сообщил 2 июня Newsweek. По информации американского издания, в марте на президента РФ было совершено покушение. Об этом же заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. "На Путина были покушения… На него было покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа. Не так давно. Это непубличная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место", – сказал он в конце мая.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Аркадий Бабченко, Сергей Шойгу, Сергей Иванов, Игорь Сечин, Николай Патрушев, Алеся Бацман, Виктор Вексельберг, олигархи, Олег Дерипаска, государственный переворот
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