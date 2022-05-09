В РФ нашли мертвым бывшего топ-менеджера "Лукойла". Он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами" – СМИ

По данным канала, шаман Магуа и его жена принимали клиентов в частном доме.

"Предлагали самое лучшее: например, лечение ядовитой жабой. Делали надрез на коже, капали туда яд жабы – и после рвоты пациенту якобы становилось лучше. Еще вызывали духов, приносили в жертву зверьков и купали заблудших в петушиной крови", – говорится в сообщении.

Авторы канала утверждают, что Субботин знал шамана Магуа давно и регулярно пользовался его с женой услугами.

"И вот пришел к ним в очередной раз – лечить похмелье. Внезапно ему стало нехорошо – заболело сердце. Хозяин решил не вызывать "скорую", применил старый добрый корвалол и уложил миллиардера спать в подвал. Там, среди оккультной мишуры, русский миллиардер скончался", – сообщает Mash.

Источники российского канала РЕН ТВ уточнил, что Субботин умер 8 мая в подмосковных Мытищах. Перед смертью, по данным собеседника канала, он несколько дней беспрерывно употреблял спиртное.

Субботин был членом правления ООО "Торговый дом "Лукойл", потом стал владельцем "Новой транспортной компании" на берегу Финского залива.