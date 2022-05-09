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В РФ нашли мертвым бывшего топ-менеджера "Лукойла". Он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами" – СМИ

По данным СМИ, Субботин умер 8 мая в подмосковных Мытищах
По данным СМИ, Субботин умер 8 мая в подмосковных Мытищах
Фото: Mash / Telegram

В России нашли мертвым бывшего топ-менеджера нефтяной компании "Лукойл" Александра Субботина. Как написал 8 мая Telegram-канал Mash, смерть миллиардера якобы наступила после сеанса у шамана.

По данным канала, шаман Магуа и его жена принимали клиентов в частном доме.

"Предлагали самое лучшее: например, лечение ядовитой жабой. Делали надрез на коже, капали туда яд жабы – и после рвоты пациенту якобы становилось лучше. Еще вызывали духов, приносили в жертву зверьков и купали заблудших в петушиной крови", – говорится в сообщении.

Авторы канала утверждают, что Субботин знал шамана Магуа давно и регулярно пользовался его с женой услугами.

"И вот пришел к ним в очередной раз – лечить похмелье. Внезапно ему стало нехорошо – заболело сердце. Хозяин решил не вызывать "скорую", применил старый добрый корвалол и уложил миллиардера спать в подвал. Там, среди оккультной мишуры, русский миллиардер скончался", – сообщает Mash.

Источники российского канала РЕН ТВ уточнил, что Субботин умер 8 мая в подмосковных Мытищах. Перед смертью, по данным собеседника канала, он несколько дней беспрерывно употреблял спиртное.

Субботин был членом правления ООО "Торговый дом "Лукойл", потом стал владельцем "Новой транспортной компании" на берегу Финского залива.

Контекст:

С середины апреля в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов при подозрительных обстоятельствах. В частности, 18 апреля в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По данным ТАСС, следствие считает, что Аваев застрелил своих родных, а потом покончил с собой. 

20 апреля в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвыми российского миллионера Сергея Протосеню, его жену и 18-летнюю дочь. Местные медиа сообщали, что Протосеня убил своих жену и дочь, а затем повесился.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, смерть, Лукойл
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