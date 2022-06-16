Оккупанты пытаются взять под полный контроль Северодонецк и штурмуют населенные пункты на двух направлениях – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении российские оккупанты продолжают огневое влияние на подразделения наших войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк. Враг не прекращает попытки установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются", – говорится в сообщении.
На славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, ищет слабые места в оборонных позициях украинских войск и обстреливает из артиллерии гражданскую инфраструктуру.
На бахмутском направлении оккупанты проводят штурмовые действия с целью улучшения тактического положения и открывают артиллерийский огонь по населенным пунктам Веселое, Соледар, Берестово и Волчеяровка.
На слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей, а на донецком направлении – ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.
По информации Генштаба ВСУ на утро 14 июня, оккупанты перебросили к Северодонецку две дополнительные БТГ и пытаются закрепиться в центре города.
15 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдая заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.