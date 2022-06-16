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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются взять под полный контроль Северодонецк и штурмуют населенные пункты на двух направлениях – Генштаб ВСУ

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В Северодонецке продолжаются бои
В Северодонецке продолжаются бои
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты пытаются взять под полный контроль Северодонецк Луганской области. Об этом 16 июня в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"На северодонецком направлении российские оккупанты продолжают огневое влияние на подразделения наших войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк. Враг не прекращает попытки установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются", – говорится в сообщении.

На славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, ищет слабые места в оборонных позициях украинских войск и обстреливает из артиллерии гражданскую инфраструктуру.

На бахмутском направлении оккупанты проводят штурмовые действия с целью улучшения тактического положения и открывают артиллерийский огонь по населенным пунктам Веселое, Соледар, Берестово и Волчеяровка.

На слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей, а на донецком направлении – ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/340929798220105

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага

Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.

По информации Генштаба ВСУ на утро 14 июня, оккупанты перебросили к Северодонецку две дополнительные БТГ и пытаются закрепиться в центре города.

15 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдая заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, штурм, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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