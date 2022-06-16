Оккупанты пытаются взять под полный контроль Северодонецк и штурмуют населенные пункты на двух направлениях – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении российские оккупанты продолжают огневое влияние на подразделения наших войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк. Враг не прекращает попытки установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются", – говорится в сообщении.

На славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, ищет слабые места в оборонных позициях украинских войск и обстреливает из артиллерии гражданскую инфраструктуру.

На бахмутском направлении оккупанты проводят штурмовые действия с целью улучшения тактического положения и открывают артиллерийский огонь по населенным пунктам Веселое, Соледар, Берестово и Волчеяровка.

На слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей, а на донецком направлении – ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)