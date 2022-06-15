Северодонецк не взяли к дате, назначенной Путиным, и теперь забрасывают его "пушечным мясом" – военный эксперт

"Ожесточенные бои в Северодонецке ясно дают понять, что российское военное руководство решило захватить город любой ценой", – сказал он.
По его данным, командование оккупантов не считается с потерями и использует своих солдат в качестве "пушечного мяса".
"Как сообщается, 10 июня было крайним сроком, который был назначен [президентом России Владимиром] Путиным. Эта дата прошла, и очевидно, что командование не справилось. Теперь оно удвоило напор", – отметил Войгер.
Анализируя события, Войгер приходит к выводу, что Вооруженные силы Украины обороняются на этом участке фронта "с трех сторон" и обстановка там "действительно серьезная".
"В Северодонецке, возможно, случится ситуация Мариуполя, только в меньших масштабах", – добавил он.
На этом фоне Украина может "переломить ситуацию" на юге, там проходят контратаки ВСУ и Россия "не справляется с двумя фронтами одновременно", считает аналитик.
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.
Вечером 13 июня Гайдай сообщал, что оккупанты разрушили все мосты, которые ведут в Северодонецк, эвакуация из города невозможна.
15 июня бои в Северодонецке продолжаются. "Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают город и не позволяют продвинуться к Лисичанску. Тем не менее россияне близко, от чего страдает население и рушатся дома", – сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.