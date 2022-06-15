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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Северодонецк не взяли к дате, назначенной Путиным, и теперь забрасывают его "пушечным мясом" – военный эксперт

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В Северодонецке, возможно, случится ситуация Мариуполя, только в меньших масштабах
В Северодонецке, возможно, случится ситуация Мариуполя, только в меньших масштабах
Фото: ЕРА

Характер боев в Северодонецке говорит о том, что он может повторить судьбу Мариуполя, который оккупанты захватили полностью разрушенным. Так оценил события на этом участке фронта аналитик Трансатлантической программы обороны и безопасности Центра европейского анализа (CEPA) Марк Войгер в комментарии Sky news.

"Ожесточенные бои в Северодонецке ясно дают понять, что российское военное руководство решило захватить город любой ценой", – сказал он.

По его данным,  командование оккупантов не считается с потерями и использует своих солдат в качестве "пушечного мяса".

"Как сообщается, 10 июня было крайним сроком, который был назначен [президентом России Владимиром] Путиным. Эта дата прошла, и очевидно, что командование не справилось. Теперь оно удвоило напор", – отметил Войгер.

Анализируя события, Войгер приходит к выводу, что Вооруженные силы Украины обороняются на этом участке фронта "с трех сторон" и обстановка там "действительно серьезная".

"В Северодонецке, возможно, случится ситуация Мариуполя, только в меньших масштабах",  – добавил он. 

На этом фоне Украина может "переломить ситуацию" на юге, там проходят контратаки ВСУ и Россия "не справляется с двумя фронтами одновременно", считает аналитик.

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага

Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.

Вечером 13 июня Гайдай сообщал, что оккупанты разрушили все мосты, которые ведут в Северодонецк, эвакуация из города невозможна.

15 июня бои в Северодонецке продолжаются. "Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают город и не позволяют продвинуться к Лисичанску. Тем не менее россияне близко, от чего страдает население и рушатся дома", –  сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Теги: Владимир Путин, Луганская область, оккупация, Северодонецк, вторжение, ВСУ, война России против Украины
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