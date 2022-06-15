Северодонецк не взяли к дате, назначенной Путиным, и теперь забрасывают его "пушечным мясом" – военный эксперт

В Северодонецке, возможно, случится ситуация Мариуполя, только в меньших масштабах Фото: ЕРА

"Ожесточенные бои в Северодонецке ясно дают понять, что российское военное руководство решило захватить город любой ценой", – сказал он.

По его данным, командование оккупантов не считается с потерями и использует своих солдат в качестве "пушечного мяса".

"Как сообщается, 10 июня было крайним сроком, который был назначен [президентом России Владимиром] Путиным. Эта дата прошла, и очевидно, что командование не справилось. Теперь оно удвоило напор", – отметил Войгер.

Анализируя события, Войгер приходит к выводу, что Вооруженные силы Украины обороняются на этом участке фронта "с трех сторон" и обстановка там "действительно серьезная".

"В Северодонецке, возможно, случится ситуация Мариуполя, только в меньших масштабах", – добавил он.

На этом фоне Украина может "переломить ситуацию" на юге, там проходят контратаки ВСУ и Россия "не справляется с двумя фронтами одновременно", считает аналитик.